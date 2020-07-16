В КБР число жертв коронавируса достигло 63

Ранее в КБР скончались 62 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – женщина 1962 года рождения, жительница города Нарткала", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 40 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5726. Выздоровели за сутки 16 человек, всего выздоровевших в регионе - 5209. В госпиталях находятся 670 пациентов, из них 37 человек – в реанимациях.