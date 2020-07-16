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В КБР число жертв коронавируса достигло 63
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 63, сообщает региональный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР число жертв коронавируса достигло 63

11:39 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 63, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее в КБР скончались 62 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – женщина 1962 года рождения, жительница города Нарткала", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 40 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5726. Выздоровели за сутки 16 человек, всего выздоровевших в регионе - 5209. В госпиталях находятся 670 пациентов, из них 37 человек – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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