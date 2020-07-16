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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись 80 беженцев из-за рубежа
Восемьдесят беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:26
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись 80 беженцев из-за рубежа

11:26 16.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемьдесят беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 80 беженцев (женщин – 24, детей – 40). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетень.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов.
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