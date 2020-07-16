Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574428119.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 583
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали медики в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 583

11:16 16.07.2020
188
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали медики в самопровозглашенной Луганской народной республике за сутки, общее число заразившихся выросло до 583, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.
По последним данным минздрава ЛНР, на 15 июля в республике были выявлены 577 человек с COVID-19. Также в ведомстве ранее сообщали о смерти 14 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 16 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 583", - сообщил представитель пресс-службы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай надеется на реализацию торговой сделки с США
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
У Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по делу Сафронова
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись 80 беженцев из-за рубежа
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1444
Единый государственный экзамен
В Подмосковье подвели итоги первого этапа ЕГЭ
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Патруль военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 60 тысяч
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии выявили 180 новых случаев COVID-19
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
На палестинских территориях выявили более 460 случаев COVID-19
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Сахалине нескольких мужчин заподозрили в домогательствах к мальчикам
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1179
Врач в госпитале COVID-19
В России выявили 6428 новых случаев коронавируса
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1902
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Лента новостейМолния