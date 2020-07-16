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В Госдуме предложили ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам
Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг не поддержал поправку о введении обязательной устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:08
госдума рф
вячеслав никонов
олег смолин
владимир путин
образование - общество
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РИА Новости
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госдума рф, вячеслав никонов, олег смолин, владимир путин, образование - общество, общество

В Госдуме предложили ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам

11:08 16.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена
Школьник перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьник перед началом единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг не поддержал поправку о введении обязательной устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Автором идеи стал депутат от КПРФ Олег Смолин. Свою инициативу он предложил к законопроекту о воспитательной составляющей в образовании.
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Как отметил Смолин, ЕГЭ в нынешнем его виде "не очень совместим с воспитательной работой", в то время как появление устной части в экзаменах по гуманитарным предметам "позволяла бы ученикам, во-первых, учиться говорить, а не только писать, во-вторых, соответственно учиться иметь свою точку зрения, как-то ее отстаивать".
"Наличие обязательной устной части при сдаче Единого государственного экзамена по учебным предметам литература, история, обществознание, как вы предлагаете в поправках, неизбежно приведет к субъективным оценкам и утрате объективности и надежности результатов ЕГЭ как универсального механизма итоговой аттестации", - прокомментировал идею статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Алексей Корнеев.
Глава комитета Вячеслав Никонов напомнил, что многие вузы могут проводить свои испытания в дополнение к ЕГЭ. Кроме того, депутат подчеркнул, что введение устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам не имеет отношения к предмету ведения законопроекта о воспитании.
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Законопроект о воспитательной составляющей в образовании, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, определяет воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
Законопроект принят Госдумой в I чтении, предполагается, что соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
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Госдума РФВячеслав НиконовОлег СмолинВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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