В Госдуме предложили ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг не поддержал поправку о введении обязательной устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Автором идеи стал депутат от КПРФ Олег Смолин. Свою инициативу он предложил к законопроекту о воспитательной составляющей в образовании.

Как отметил Смолин, ЕГЭ в нынешнем его виде "не очень совместим с воспитательной работой", в то время как появление устной части в экзаменах по гуманитарным предметам "позволяла бы ученикам, во-первых, учиться говорить, а не только писать, во-вторых, соответственно учиться иметь свою точку зрения, как-то ее отстаивать".

"Наличие обязательной устной части при сдаче Единого государственного экзамена по учебным предметам литература, история, обществознание, как вы предлагаете в поправках, неизбежно приведет к субъективным оценкам и утрате объективности и надежности результатов ЕГЭ как универсального механизма итоговой аттестации", - прокомментировал идею статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Алексей Корнеев.

Глава комитета Вячеслав Никонов напомнил, что многие вузы могут проводить свои испытания в дополнение к ЕГЭ. Кроме того, депутат подчеркнул, что введение устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам не имеет отношения к предмету ведения законопроекта о воспитании.

Законопроект о воспитательной составляющей в образовании, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным , определяет воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.