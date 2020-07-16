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В Тверской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение около 4,3 тысячи человек в Тверской области, которое было нарушено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:51
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
тверская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область, происшествия

В Тверской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение

10:51 16.07.2020
85
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 4,3 тысячи человек в Тверской области, которое было нарушено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
В среду, 15 июля, из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"В 22.00 аварийно-восстановительные работы завершены", – говорится в сообщении Минэнерго.
Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 190 населенных пунктов Калининского, Ржевского и Кимрского районов (около 4,3 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 2,8 МВт.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).
Высоковольтная ЛЭП
15 июля, 08:01
В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Тверская областьПроисшествия
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