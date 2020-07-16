https://ria.ru/20200716/1574425269.html
В Тверской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение около 4,3 тысячи человек в Тверской области, которое было нарушено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:51
2020-07-16T10:51
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_0:105:3455:2048_1400x0_80_0_0_4702208099d69c14a6654a1ce98332ef.jpg
https://ria.ru/20200715/1574364537.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_0:105:3455:2048_1400x0_80_0_0_4702208099d69c14a6654a1ce98332ef.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_718:0:3449:2048_1400x0_80_0_0_46a441ed8a3b2370525575ff7cdddb88.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573837754_1059:0:3107:2048_1400x0_80_0_0_a8b57c019cbb1c0b7cafd40ad632c3ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Энергетики восстановили электроснабжение около 4,3 тысячи человек в Тверской области
, которое было нарушено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
В среду, 15 июля, из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"В 22.00 аварийно-восстановительные работы завершены", – говорится в сообщении Минэнерго.
Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 190 населенных пунктов Калининского, Ржевского и Кимрского районов (около 4,3 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 2,8 МВт.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).