Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на выходных

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Погода без осадков и ветра, с температурой до 25 градусов ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"Прогноз более обнадёживающий, чем то, что мы сейчас видим за окном. Пасмурный циклон отойдет на север, атмосферное давление в столичном регионе будет подрастать, облаков будет поменьше, станет проглядывать солнце. Таким образом, в субботу и воскресенье облачно с прояснениями, в воскресенье даже переменная облачность. На все выходные существенных осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.
По её словам, минимальная температура в Москве ночью будет порядка 12-13 градусов, по области - 9-14 градусов. Дневная температура превысит отметку в 20 градусов, и будет в Москве порядка 22-24 градусов в субботу и до 25 градусов в воскресенье.
"Самое главное, что стихнет ветер, поэтому мы будем ощущать, что к нам возвращается тепло", - добавила синоптик.