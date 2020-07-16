Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на выходных

"Прогноз более обнадёживающий, чем то, что мы сейчас видим за окном. Пасмурный циклон отойдет на север, атмосферное давление в столичном регионе будет подрастать, облаков будет поменьше, станет проглядывать солнце. Таким образом, в субботу и воскресенье облачно с прояснениями, в воскресенье даже переменная облачность. На все выходные существенных осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.