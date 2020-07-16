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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на выходных
Погода без осадков и ветра, с температурой до 25 градусов ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:47
татьяна позднякова
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на выходных

10:47 16.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Погода без осадков и ветра, с температурой до 25 градусов ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"Прогноз более обнадёживающий, чем то, что мы сейчас видим за окном. Пасмурный циклон отойдет на север, атмосферное давление в столичном регионе будет подрастать, облаков будет поменьше, станет проглядывать солнце. Таким образом, в субботу и воскресенье облачно с прояснениями, в воскресенье даже переменная облачность. На все выходные существенных осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.
По её словам, минимальная температура в Москве ночью будет порядка 12-13 градусов, по области - 9-14 градусов. Дневная температура превысит отметку в 20 градусов, и будет в Москве порядка 22-24 градусов в субботу и до 25 градусов в воскресенье.
"Самое главное, что стихнет ветер, поэтому мы будем ощущать, что к нам возвращается тепло", - добавила синоптик.
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