https://ria.ru/20200716/1574422230.html
Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после вакцины от коронавируса чувствует себя... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:01
2020-07-16T13:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9969b1b54a2078c7bd94d6372b47175b.jpg
https://ria.ru/20200716/1574421724.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9969b1b54a2078c7bd94d6372b47175b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5f784495a15d69ac74d5d277b6d8bf0f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875506_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3b22dec44983e4417b1cac3e69ad549a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
рассказал РИА Новости, что после вакцины от коронавируса чувствует себя прекрасно.
Ранее Гинцбург сообщал агентству, что он сам и команда разработчиков вакцины от COVID-19 уже привиты, однако это было не испытание, а необходимая мера предосторожности.
"Я (поставил себе вакцину. — Прим. ред.) 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию", — заявил Гинцбург.
В среду первая группа добровольцев — участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи, была выписана из госпиталя имени Бурденко, также прошла выписка первой группы добровольцев, которые испытывали вакцину в Сеченовском университете.
Клинические тестирования вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.