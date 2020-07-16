Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации

"Я (поставил себе вакцину. — Прим. ред.) 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию", — заявил Гинцбург.