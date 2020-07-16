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Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после вакцины от коронавируса чувствует себя... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:47
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нии им. гамалеи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации

10:01 16.07.2020 (обновлено: 13:47 16.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после вакцины от коронавируса чувствует себя прекрасно.
Ранее Гинцбург сообщал агентству, что он сам и команда разработчиков вакцины от COVID-19 уже привиты, однако это было не испытание, а необходимая мера предосторожности.
Прививка
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"Я (поставил себе вакцину. — Прим. ред.) 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию", — заявил Гинцбург.

В среду первая группа добровольцев — участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи, была выписана из госпиталя имени Бурденко, также прошла выписка первой группы добровольцев, которые испытывали вакцину в Сеченовском университете.
Клинические тестирования вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
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