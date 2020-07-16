Общественный совет Арктической зоны будет сформирован в октябре 2020 года

"Будет создан Общественный совет Арктической зоны. Он будет осуществлять мониторинг процессов взаимодействия резидентов и КМНС, принимать участие в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике, готовить предложения по совершенствованию российского законодательства. Формирование совета должно быть завершено в октябре 2020 года", — сообщили в министерстве.