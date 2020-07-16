Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574417645.html
Общественный совет Арктической зоны будет сформирован в октябре 2020 года
Общественный совет Арктической зоны, который будет мониторить взаимодействие резидентов экономической зоны и коренных малочисленных народов Севера (КМНС), будет РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:19
дальний восток
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/19472/64/194726458_0:168:2962:1834_1400x0_80_0_0_9486797e30b8478ecdd4dd33ecd0d0b8.jpg
https://ria.ru/20200716/1574416324.html
дальний восток
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/19472/64/194726458_0:168:2962:1834_1400x0_80_0_0_9486797e30b8478ecdd4dd33ecd0d0b8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/19472/64/194726458_148:0:2815:2000_1400x0_80_0_0_59da23ff71c224feacfa0086d256675a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/19472/64/194726458_482:0:2482:2000_1400x0_80_0_0_013fd824afc84d3d62990141b8e70ff6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), общество

Общественный совет Арктической зоны будет сформирован в октябре 2020 года

07:19 16.07.2020
253
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВид тундры с вертолёта
Вид тундры с вертолёта
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общественный совет Арктической зоны, который будет мониторить взаимодействие резидентов экономической зоны и коренных малочисленных народов Севера (КМНС), будет сформирован в октябре 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Будет создан Общественный совет Арктической зоны. Он будет осуществлять мониторинг процессов взаимодействия резидентов и КМНС, принимать участие в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике, готовить предложения по совершенствованию российского законодательства. Формирование совета должно быть завершено в октябре 2020 года", — сообщили в министерстве.
Как отметили в пресс-службе, процесс формирования общественного совета будет открытым, заявки смогут подать любые заинтересованные граждане.
"Один раз в два года будет проходить ротация состава", — рассказал представитель министерства.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Согласно принятому закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.
Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру. Пакетом законов также предусмотрены меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.
Представители малых коренных народов Севера
Вчера, 05:17
В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
300001
Обсудить 0
Дальний ВостокАрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Общество
Рекомендуем
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Китай нарастил добычу нефти на 1,7%, газа – на 10,3%
Норильск
В Росгидромете оценили загрязнение водных объектов в российской Арктике
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев надеется, что ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года
Представители малых коренных народов Севера
В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
Вид на Шанхай
Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2%
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Twitter зафиксировал атаку, в результате которой были взломаны аккаунты
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Microsoft и Waves займутся развитием корпоративного блокчейна в России
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
В Баку подтвердили возобновление боев на границе с Арменией
Молодая пара в палатке
Россияне летом закупают товары для дачи и походов вместо чемоданов
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Исследование: пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву"
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль, президент США Г. Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), И.В.Сталин на Потсдамской конференции, 1945 год
Историк объяснил значение Потсдамской конференции
Автомобиль Ford Focus III
Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
03:05Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Лента новостейМолния