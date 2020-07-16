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В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
Тема поставок российского противовирусного препарата "Авифавир" в Центральную Америку будет обсуждаться в рамках совета министров здравоохранения шести... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"

04:22 16.07.2020 (обновлено: 05:14 16.07.2020)
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Тема поставок российского противовирусного препарата "Авифавир" в Центральную Америку будет обсуждаться в рамках совета министров здравоохранения шести стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никарагуа.

"По имеющейся информации, данная тема будет обсуждаться в рамках совета министров здравоохранения стран Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС). Официальных запросов в посольство по этому поводу не поступало", — сказано в сообщении.

В ЦАИС входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама, совет министров здравоохранения - это постоянно действующий орган координации ведомств в странах системы.
Российский фонд прямых инвестиций 10 июля представил в Гватемале для стран Латинской Америки и Карибского бассейна препарат против коронавируса "Авифавир". По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, Бразилия и страны региона, где эпидемия COVID-19 сейчас наиболее активна, смогут первыми получить этот препарат.
Производство преапрата Авифавир для лечения COVID-19
14 июля, 13:23
Мировой интерес. Какие страны хотят заполучить препарат "Авифавир"?
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
13 июля, 20:56
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