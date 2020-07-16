В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"

"По имеющейся информации, данная тема будет обсуждаться в рамках совета министров здравоохранения стран Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС). Официальных запросов в посольство по этому поводу не поступало", — сказано в сообщении.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.