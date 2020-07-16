В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"

МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Тема поставок российского противовирусного препарата "Авифавир" в Центральную Америку будет обсуждаться в рамках совета министров здравоохранения шести стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы, сообщили РИА Новости в посольстве России в Никарагуа.
"По имеющейся информации, данная тема будет обсуждаться в рамках совета министров здравоохранения стран Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС). Официальных запросов в посольство по этому поводу не поступало", — сказано в сообщении.
В ЦАИС входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама, совет министров здравоохранения - это постоянно действующий орган координации ведомств в странах системы.
Российский фонд прямых инвестиций 10 июля представил в Гватемале для стран Латинской Америки и Карибского бассейна препарат против коронавируса "Авифавир". По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, Бразилия и страны региона, где эпидемия COVID-19 сейчас наиболее активна, смогут первыми получить этот препарат.
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.
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