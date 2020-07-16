"Синдром Плюшкина": как избавиться от лишних вещей?

"Заходить в процесс ревизии лучше не из мыслей "Какая я неряха!", "Ужас, сколько у меня вещей", "Нельзя так жить", а из того, для чего вы хотите освободить пространство. Что вы будете в этом освободившемся пространстве делать? Что хранить? Почему вам будет приятно, когда вы это сделаете? Важно исходить из позитивной, а не негативной мотивации", – сказала сертифицированный организатор пространства.