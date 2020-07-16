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"Синдром Плюшкина": как избавиться от лишних вещей?
Как безболезненно избавиться от лишнего, рассказала в интервью радио Sputnik сертифицированный организатор пространства, обучающийся гештальт-терапевт,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T03:03
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РИА Новости
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60
общество

"Синдром Плюшкина": как избавиться от лишних вещей?

03:03 16.07.2020
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© Flickr / Ingorrr Беспорядок
Беспорядок
© Flickr / Ingorrr
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Как безболезненно избавиться от лишнего, рассказала в интервью радио Sputnik сертифицированный организатор пространства, обучающийся гештальт-терапевт, основательница проекта "Полный порядок" Ирина Цыпленкова.
Самое главное в этом вопросе – не стоит себя заставлять, рассказала в интервью радио Sputnik сертифицированный организатор пространства Ирина Цыпленкова. Важен настрой на заботу о себе, о своем комфорте и чувствах, отметила эксперт.
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"Заходить в процесс ревизии лучше не из мыслей "Какая я неряха!", "Ужас, сколько у меня вещей", "Нельзя так жить", а из того, для чего вы хотите освободить пространство. Что вы будете в этом освободившемся пространстве делать? Что хранить? Почему вам будет приятно, когда вы это сделаете? Важно исходить из позитивной, а не негативной мотивации", – сказала сертифицированный организатор пространства.
Кроме того, важно определиться с критериями того, как вы будете принимать решения, выбросить или оставить вещь.

"Если вы хотите освободиться от прошлого, подготовиться к новому этапу – тогда стоит уделить внимание прощанию с сентиментальными вещами. Или можно отталкиваться от достаточного количества вещей. Условно, вы ходите в спортзал три раза в неделю и не любите стирать одежду каждый раз. Тогда вам нужно три-четыре, но не 32 комплекта спортивной одежды. Технические критерии тоже никто не отменял – желательно сразу для себя определиться, готовы ли вы оставлять треснутые, поломанные, поцарапанные вещи или будете решать с каждой вещью в отдельности", – советует Ирина Цыпленкова.

В организации пространства всегда есть баланс, добавила эксперт. Вы можете выбросить вещи и освободить пространство, а можете увеличить количество места для хранения. Главный вопрос – чего вы хотите достичь, отметила в беседе с радио Sputnik Ирина Цыпленкова.
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