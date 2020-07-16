Участники AC/DC выпускают фильмы, посвященные альбому "Back in black"

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black", Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black", сообщает NME.

По информации издания, музыканты расскажут, как создавали эту знаменитую пластинку. Так, в первом эпизоде, группа обсуждает, как проходила работала над песней "You shook me all night long".

Этот трек стал первым синглом, записанным с новым вокалистом Брайаном Джонсоном. Он вошел в состав AC/DC после смерти фронтмена группы Бона Скотта, которого не стало в феврале 1980 года (тогда альбом "Back in black" пришлось полностью переделывать. – Прим.ред.).

В документальном ролике, созданном из архивных материалов, Джонсон рассказывает, как один из основателей AC/DC, бас-гитарист Малькольм Янг (умер в 2017 году) сыграл важную роль в создании окончательного варианта текста песни и гитарной партитуры.