https://ria.ru/20200716/1574375377.html
Участники AC/DC выпускают фильмы, посвященные альбому "Back in black"
Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black",... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T02:18
2020-07-16T02:18
музыка
новости культуры
ac/dc
youtube
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574376795_26:0:1000:548_1400x0_80_0_0_4ab4eb0f44798d7cf32612c7c12f4a10.jpg
https://ria.ru/20200627/1573505626.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574376795_26:0:1000:548_1400x0_80_0_0_4ab4eb0f44798d7cf32612c7c12f4a10.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574376795_269:0:1000:548_1400x0_80_0_0_00a588e6822834ba84ab6aa51639471d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574376795_452:0:1000:548_1400x0_80_0_0_ed6dac5106a1b9d76282d3018bc9619d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ac/dc, youtube
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black", сообщает
NME.
По информации издания, музыканты расскажут, как создавали эту знаменитую пластинку. Так, в первом эпизоде, группа обсуждает, как проходила работала над песней "You shook me all night long".
Этот трек стал первым синглом, записанным с новым вокалистом Брайаном Джонсоном. Он вошел в состав AC/DC после смерти фронтмена группы Бона Скотта, которого не стало в феврале 1980 года (тогда альбом "Back in black" пришлось полностью переделывать. – Прим.ред.).
В документальном ролике, созданном из архивных материалов, Джонсон рассказывает, как один из основателей AC/DC, бас-гитарист Малькольм Янг (умер в 2017 году) сыграл важную роль в создании окончательного варианта текста песни и гитарной партитуры.
Ожидается, что остальные эпизоды разместят 25 июля, в годовщину выхода "Back in black".