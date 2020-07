Участники AC/DC выпускают фильмы, посвященные альбому "Back in black"

Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black", сообщает NME.

По информации издания, музыканты расскажут, как создавали эту знаменитую пластинку. Так, в первом эпизоде, группа обсуждает, как проходила работала над песней "You shook me all night long".