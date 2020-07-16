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Участники AC/DC выпускают фильмы, посвященные альбому "Back in black"
Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black",... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T02:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, ac/dc, youtube

Участники AC/DC выпускают фильмы, посвященные альбому "Back in black"

02:18 16.07.2020
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Участники австралийской рок-группы AC/DC запустили на YouTube серию короткометражных документальных фильмов, посвященных 40-летию альбома "Back in black", сообщает NME.
По информации издания, музыканты расскажут, как создавали эту знаменитую пластинку. Так, в первом эпизоде, группа обсуждает, как проходила работала над песней "You shook me all night long".
Этот трек стал первым синглом, записанным с новым вокалистом Брайаном Джонсоном. Он вошел в состав AC/DC после смерти фронтмена группы Бона Скотта, которого не стало в феврале 1980 года (тогда альбом "Back in black" пришлось полностью переделывать. – Прим.ред.).
В документальном ролике, созданном из архивных материалов, Джонсон рассказывает, как один из основателей AC/DC, бас-гитарист Малькольм Янг (умер в 2017 году) сыграл важную роль в создании окончательного варианта текста песни и гитарной партитуры.
Ожидается, что остальные эпизоды разместят 25 июля, в годовщину выхода "Back in black".
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