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Препарат "Коронавир" направили в российские больницы
Препарат от COVID-19 "Коронавир" направлен в российские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя "Р-Фарм". РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:59
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, общество

Препарат "Коронавир" направили в российские больницы

21:28 15.07.2020 (обновлено: 23:59 15.07.2020)
3910
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир" направлен в российские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
"Семь тысяч триста семьдесят четыре упаковки промаркированного препарата "Коронавир" вышли в гражданский оборот с ярославского завода "Р-Фарм", — рассказали в компании, уточнив, что лекарства направлены в российские больницы.
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Третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил одобрение Минздрава России 8 июля. Он называется "Коронавир", его производит компания "Р-Фарм", следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. Первый препарат на основе фавипиравира был одобрен в конце мая, — это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй — "Арепливир" компании "Промомед" — в июне. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.
Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса. "Коронавир" может применяться только в условиях стационара, следует из госреестра лекарственных средств. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийР-фармОбщество
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