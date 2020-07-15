https://ria.ru/20200715/1574410302.html
Препарат "Коронавир" направили в российские больницы
Препарат от COVID-19 "Коронавир" направлен в российские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя "Р-Фарм". РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:28
2020-07-15T23:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
р-фарм
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, общество
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Препарат от COVID-19 "Коронавир" направлен в российские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя "Р-Фарм
".
"Семь тысяч триста семьдесят четыре упаковки промаркированного препарата "Коронавир" вышли в гражданский оборот с ярославского завода "Р-Фарм", — рассказали в компании, уточнив, что лекарства направлены в российские больницы.
Третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил одобрение Минздрава России 8 июля. Он называется "Коронавир", его производит компания "Р-Фарм", следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. Первый препарат на основе фавипиравира был одобрен в конце мая, — это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй — "Арепливир" компании "Промомед" — в июне. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.
Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса. "Коронавир" может применяться только в условиях стационара, следует из госреестра лекарственных средств. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.