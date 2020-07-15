Препарат "Коронавир" направили в российские больницы

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир" направлен в российские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя " Препарат от COVID-19 "Коронавир" направлен в российские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя " Р-Фарм ".

"Семь тысяч триста семьдесят четыре упаковки промаркированного препарата "Коронавир" вышли в гражданский оборот с ярославского завода "Р-Фарм", — рассказали в компании, уточнив, что лекарства направлены в российские больницы.

Третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил одобрение Минздрава России 8 июля. Он называется "Коронавир", его производит компания "Р-Фарм", следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. Первый препарат на основе фавипиравира был одобрен в конце мая, — это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй — "Арепливир" компании "Промомед" — в июне. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса. "Коронавир" может применяться только в условиях стационара, следует из госреестра лекарственных средств. Среди противопоказаний: беременность и планирование беременности, период грудного вскармливания, тяжелая почечная и печеночная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.