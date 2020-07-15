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Суд рассмотрит арест врачей по делу о торговле детьми в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:08
басманный суд г. москвы
москва
китай
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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басманный суд г. москвы, москва, китай, происшествия

Суд рассмотрит арест врачей по делу о торговле детьми в закрытом режиме

20:08 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Соответствующее ходатайство заявил прокурор в начале заседания, по его словам, в ходе процесса будут разглашены личные данные несовершеннолетнего погибшего.
Сотрудники следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
23 июня, 17:12
СК рассказал о квартире в Москве, где нашли беспризорных детей
"Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Евгения Николаева.
Таким образом, суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте врача-уролога столичной клиники "NGC" Тараса Ашиткова. Ожидается, что аналогичные решения будут приняты при рассмотрении ходатайств следствия об избрании меры пресечения докторам Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Валентине Чернышовой.
Все они обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой и повлекшей по неосторожности смерть ребенка.
В январе этого года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир посёлка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
Ребенок
24 июня, 01:05
Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
В квартире следователи также обнаружили ещё троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. В конечном итоге новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, а также местных органов внутренних дел и опеки. В данный момент дело находится в центральном аппарате СК РФ.
Ранее сообщалось, что вышеуказанные врачи могут быть связаны с событиями конца июня. Тогда в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины - гражданки КНР.
Задействованный в том деле адвокат из коллегии юриста Калоя Ахильгова заявил, что Панаиоти и другие медики никак не связаны с так называемым "делом китайских детей".
Сотрудник полиции
24 июня, 05:36
Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей "на продажу"
200041
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Басманный суд г. МосквыМоскваКитайПроисшествия
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