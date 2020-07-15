Суд рассмотрит арест врачей по делу о торговле детьми в закрытом режиме

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте четырех врачей, которых обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Соответствующее ходатайство заявил прокурор в начале заседания, по его словам, в ходе процесса будут разглашены личные данные несовершеннолетнего погибшего.

"Ходатайство удовлетворить", - заявила судья Евгения Николаева.

Таким образом, суд закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте врача-уролога столичной клиники "NGC" Тараса Ашиткова. Ожидается, что аналогичные решения будут приняты при рассмотрении ходатайств следствия об избрании меры пресечения докторам Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Валентине Чернышовой.

Все они обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой и повлекшей по неосторожности смерть ребенка.

В январе этого года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир посёлка ВНИИССОК было обнаружено тело новорожденного от суррогатной матери ребенка. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

В квартире следователи также обнаружили ещё троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. В конечном итоге новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, а также местных органов внутренних дел и опеки. В данный момент дело находится в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что вышеуказанные врачи могут быть связаны с событиями конца июня. Тогда в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины - гражданки КНР