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Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян
Белоруссия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из России, сообщили в Минздраве страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире

Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян

19:46 15.07.2020 (обновлено: 21:00 15.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВрачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
© Sputnik
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Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из России, сообщили в Минздраве страны.
В Минске не накладывали никаких ограничений на передвижение, так как местные власти борются с инфекцией очагово, изолируя инфицированных и их контакты. Тем не менее в республике действует карантин для гостей из некоторых государств. Изначально в этом перечне было 169 стран, включая Россию.
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Накануне премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни Москва и Минск планируют возобновить транспортное сообщение между странами. Он отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и "просят подождать официального решения".
Белорусский посол в России Владимир Семашко отмечал, что границы откроют в конце июля — начале августа.
Президент Александр Лукашенко недавно подчеркивал, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, однако по-прежнему "не снижает градуса борьбы".
Сегодня в пресс-службе Минздрава Белоруссии сообщили, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 174 человека. Таким образом, за время пандемии COVID-19 диагностировали примерно у 65 тысяч жителей Белоруссии, 480 пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБелоруссияВ мире
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