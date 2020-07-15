https://ria.ru/20200715/1574406666.html
Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян
Белоруссия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из России, сообщили в Минздраве страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:46
2020-07-15T21:00
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия
отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из России
, сообщили в Минздраве страны.
В Минске не накладывали никаких ограничений на передвижение, так как местные власти борются с инфекцией очагово, изолируя инфицированных и их контакты. Тем не менее в республике действует карантин для гостей из некоторых государств. Изначально в этом перечне было 169 стран, включая Россию.
Накануне премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни Москва и Минск планируют возобновить транспортное сообщение между странами. Он отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и "просят подождать официального решения".
Белорусский посол в России Владимир Семашко
отмечал, что границы откроют в конце июля — начале августа.
Президент Александр Лукашенко
недавно подчеркивал, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, однако по-прежнему "не снижает градуса борьбы".
Сегодня в пресс-службе Минздрава Белоруссии сообщили, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 174 человека. Таким образом, за время пандемии COVID-19 диагностировали примерно у 65 тысяч жителей Белоруссии, 480 пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.