Белоруссия отменила требование об изоляции для прибывших в страну россиян

Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске. Архивное фото

Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске

МИНСК, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из России , сообщили в Минздраве страны.

В Минске не накладывали никаких ограничений на передвижение, так как местные власти борются с инфекцией очагово, изолируя инфицированных и их контакты. Тем не менее в республике действует карантин для гостей из некоторых государств. Изначально в этом перечне было 169 стран, включая Россию.

Накануне премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни Москва и Минск планируют возобновить транспортное сообщение между странами. Он отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и "просят подождать официального решения".

Белорусский посол в России Владимир Семашко отмечал, что границы откроют в конце июля — начале августа.

Президент Александр Лукашенко недавно подчеркивал, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, однако по-прежнему "не снижает градуса борьбы".

Сегодня в пресс-службе Минздрава Белоруссии сообщили, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 174 человека. Таким образом, за время пандемии COVID-19 диагностировали примерно у 65 тысяч жителей Белоруссии, 480 пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями умерли.