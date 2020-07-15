В Саратовской области более семи тысяч человек остаются без света

САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Дома более 7 тысяч жителей Саратовской области остаются отключенными от энергоснабжения после урагана, обрушившегося на регион во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Ранее Минэнерго РФ сообщило, что во вторник из-за дождя, грозы и сильного ветра происходили массовые аварийные отключения в электросетях в Балаковском районе Саратовской области, в результате без света оставались дома около 71 тысячи жителей. К вечеру аварийно-восстановительные работы на энергосетях завершили. Губернатор Валерий Радаев поручил оперативным и коммунальным службам в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в области, отметив, что наряду с наиболее пострадавшим Балаковским районом, шквалистый ветер затронул и другие районы, включая Ершовский, Питерский и Краснокутский. По данным главка МЧС на 9.00 (8.00 мск) среды, без света оставались почти 39 тысяч жителей в 16 населенных пунктах Балаковского, Марксовского и Питерского районов. Власти Питерского района ввели режим ЧС.
"На 14.00 (13.00 мск) в Балаковском районе все подключено, в Питерском остается 741 дом, (с населением) 1925 человек, в Марксовском - 1010 домов, 5350 человек. До 20.00 (19.00 мск) планируется все подключить", - сказала собеседница агентства.