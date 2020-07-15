В Саратовской области более семи тысяч человек остаются без света

"На 14.00 (13.00 мск) в Балаковском районе все подключено, в Питерском остается 741 дом, (с населением) 1925 человек, в Марксовском - 1010 домов, 5350 человек. До 20.00 (19.00 мск) планируется все подключить", - сказала собеседница агентства.