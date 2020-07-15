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Клишас оценил пакет законопроектов по вопросам семьи и брака
В пакете законопроектов во вопросам семьи и брака, внесённом в Госдуму во вторник группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, есть рациональное зерно, заявил РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:09
максим кавджарадзе
андрей клишас
елена мизулина
елена афанасьева
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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максим кавджарадзе, андрей клишас, елена мизулина, елена афанасьева, общество

Клишас оценил пакет законопроектов по вопросам семьи и брака

16:09 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В пакете законопроектов во вопросам семьи и брака, внесённом в Госдуму во вторник группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, есть рациональное зерно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Я удовлетворен тем, что наконец, после трех лет работы этот пакет внесен. Там есть рациональное зерно по ряду позиций. Рассмотрим", - сказал он.
Сенаторы внесли во вторник в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи". В частности, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.
Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
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В числе других предложений сенаторов - запрет сотрудникам органов опеки входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий проживания ребенка без согласия жильцов. Кроме того, пакет разрешает принудительно разлучать ребёнка с родителями только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав. Сенаторы также предложили запретить возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления.
Между тем, ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что принятие поправок в Семейный кодекс РФ спровоцирует рост числа "детей-маугли". По ее мнению, "в "серой зоне" окажутся самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних... нужны взвешенный и комплексный подход, долгосрочная стратегия по реформированию органов опеки и попечительства в интересах семьи, материнства и детства".
Пушкина также считает, что поправки, касающиеся брака и усыновления, противоречат Конституции РФ и являются дискриминационными.
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Максим КавджарадзеАндрей КлишасЕлена МизулинаЕлена АфанасьеваОбщество
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