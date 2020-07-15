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В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению решение ЦИК Белоруссии отказать в регистрации на президентских выборах Виктору Бабарико и Валерию Цепкало,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:52
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
кристофер бургер
цик белоруссии
бюро по демократическим институтам и правам человека
германия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, кристофер бургер, цик белоруссии, бюро по демократическим институтам и правам человека, германия, белоруссия, в мире

В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии

14:52 15.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению решение ЦИК Белоруссии отказать в регистрации на президентских выборах Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, призывает белорусские власти отпустить всех задержанных в стране в связи с событиями вокруг президентской кампании, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Вечером во вторник в различных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста. Их участниками стали граждане, не согласные с решением ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Правозащитники сообщали о массовых задержаниях правоохранителями, в основном, в Минске – более 190 человек. Белорусская ассоциация журналистов также заявила о задержаниях в различных городах 14 корреспондентов местных и иностранных СМИ, большинство из них были отпущены без составления административных протоколов.
Минск
13 июля, 10:08
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"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению вчерашнее решение ЦИК Белоруссии по регистрации кандидатов в президенты. Вопреки многочисленным призывам, в том числе со стороны правительства (ФРГ), центральные кандидаты, оппозиционные действующему президенту, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало были не допущены, несмотря на то, что оба набрали больше подписей, чем требуется для регистрации", - заявил Бургер на брифинге в среду.
Он назвал это решение ЦИК "серьезным ударом по основным принципам демократии, по свободе мнений и правовому государству, и (решение ЦИК) серьезно ограничивает возможность белорусских граждан самостоятельно принимать решение выбору главы государства".
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Бургер также прокомментировал протесты в Белоруссии, которые состоялись накануне. "Правительство также с большой обеспокоенностью приняло к сведению задержание только вчера более 200 мирно протестующих людей по всей стране, которые частично были задержаны произвольно, среди них более десятка журналистов". По его словам, с мая в Белоруссии в связи с президентскими выборами задержаны около тысячи человек.
"Мы настойчиво призываем правительство Белоруссии обеспечить свободные и справедливые выборы в соответствии с действующими стандартами ОБСЕ, право на свободное выражение мнений и на свободу собраний, а также ожидаем от правительства Белоруссии, что все задержанные в этой связи будут освобождены", - добавил представитель МИД.
Он также отметил, что у правительства вызывает "большую обеспокоенность", что Минск не пригласил представителей БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. "Наблюдение за выборами признанной организацией, как БДИПЧ ОБСЕ, вносит существенный вклад в укрепление глобального доверия в государственные и демократические институты. Мы призываем белорусское правительство как можно быстрее направить приглашение", - заключил Бургер.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоКристофер БургерЦИК БелоруссииБюро по демократическим институтам и правам человекаГерманияБелоруссияВ мире
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