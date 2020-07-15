В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии

Вечером во вторник в различных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста. Их участниками стали граждане, не согласные с решением ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Правозащитники сообщали о массовых задержаниях правоохранителями, в основном, в Минске – более 190 человек. Белорусская ассоциация журналистов также заявила о задержаниях в различных городах 14 корреспондентов местных и иностранных СМИ, большинство из них были отпущены без составления административных протоколов.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению вчерашнее решение ЦИК Белоруссии по регистрации кандидатов в президенты. Вопреки многочисленным призывам, в том числе со стороны правительства (ФРГ), центральные кандидаты, оппозиционные действующему президенту, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало были не допущены, несмотря на то, что оба набрали больше подписей, чем требуется для регистрации", - заявил Бургер на брифинге в среду.

Он назвал это решение ЦИК "серьезным ударом по основным принципам демократии, по свободе мнений и правовому государству, и (решение ЦИК) серьезно ограничивает возможность белорусских граждан самостоятельно принимать решение выбору главы государства".

Бургер также прокомментировал протесты в Белоруссии, которые состоялись накануне. "Правительство также с большой обеспокоенностью приняло к сведению задержание только вчера более 200 мирно протестующих людей по всей стране, которые частично были задержаны произвольно, среди них более десятка журналистов". По его словам, с мая в Белоруссии в связи с президентскими выборами задержаны около тысячи человек.

"Мы настойчиво призываем правительство Белоруссии обеспечить свободные и справедливые выборы в соответствии с действующими стандартами ОБСЕ, право на свободное выражение мнений и на свободу собраний, а также ожидаем от правительства Белоруссии, что все задержанные в этой связи будут освобождены", - добавил представитель МИД.