Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.

В числе наиболее ожидаемых проектов научно-фантастический сериал "Raised by wolves" ("Воспитанные волками"), шоураннером которого выступил Ридли Скотт ("Чужой", "Гладиатор"), а также комедийный фильм "Let them all talk" ("Пусть говорят") Стивена Содерберга с Мерил Стрип и Джеммой Чан в главных ролях.

Среди других оригинальных фильмов и сериалов, которые покажут на HBO Max, мини-сериал "The flight attendant" ("Стюардесса"), созданный под руководством актрисы Кейли Куоко, комедия "An American pickle" ("Американский огурчик") с Сетом Рогеном в главной роли, документальный мини-сериал "Expecting Amy" ("Ожидание Эми") о стендап-комедиантке и актрисе Эми Шумер и британо-австралийский комедийный телесериал "Frayed" ("Потрепанные").

На HBO Max также состоится премьера новых сезонов шоу "Search party" ("В поиске") о группе друзей, которые ищут пропавшую девушку, и "Doom patrol" ("Роковой патруль"), основанного на комиксах DC.

В ближайшем будущем на видеосервисе покажут и несколько анимационных сериалов, в том числе "Close enough" ("Достаточно близко") и "Summer camp island" ("Остров летнего лагеря").

В тизере упомянули и о долгожданном воссоединении "Друзей".