https://ria.ru/20200715/1574383838.html
Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов
На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:41
2020-07-15T19:41
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
hbo
стивен содерберг
мерил стрип
сет роген
дженнифер энистон
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https://ria.ru/20200624/1573361090.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574384988_0:0:1797:1011_1400x0_80_0_0_ad830f002fee2d0b9c9be46c2917204a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, hbo, стивен содерберг, мерил стрип, сет роген, дженнифер энистон
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает
IndieWire.
В числе наиболее ожидаемых проектов научно-фантастический сериал "Raised by wolves" ("Воспитанные волками"), шоураннером которого выступил Ридли Скотт ("Чужой", "Гладиатор"), а также комедийный фильм "Let them all talk" ("Пусть говорят") Стивена Содерберга с Мерил Стрип и Джеммой Чан в главных ролях.
Среди других оригинальных фильмов и сериалов, которые покажут на HBO Max, мини-сериал "The flight attendant" ("Стюардесса"), созданный под руководством актрисы Кейли Куоко, комедия "An American pickle" ("Американский огурчик") с Сетом Рогеном в главной роли, документальный мини-сериал "Expecting Amy" ("Ожидание Эми") о стендап-комедиантке и актрисе Эми Шумер и британо-австралийский комедийный телесериал "Frayed" ("Потрепанные").
На HBO Max также состоится премьера новых сезонов шоу "Search party" ("В поиске") о группе друзей, которые ищут пропавшую девушку, и "Doom patrol" ("Роковой патруль"), основанного на комиксах DC.
В ближайшем будущем на видеосервисе покажут и несколько анимационных сериалов, в том числе "Close enough" ("Достаточно близко") и "Summer camp island" ("Остров летнего лагеря").
В тизере упомянули и о долгожданном воссоединении "Друзей".
Первоначально выход спецэпизода, в котором должны были снова воссоединиться Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, был запланирован на май этого года. Однако из-за пандемии коронавируса релиз перенесли, как и даты других проектов. Ожидается, что к съемкам "Друзей" приступят
в августе.