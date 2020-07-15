Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Николая Николаева

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22 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая НИКОЛАЕВА, посвященную предварительным итогам работы в период весенней сессии и планам на осеннюю сессию.