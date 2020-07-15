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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Николая Николаева
22 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая НИКОЛАЕВА, посвященную предварительным итогам работы в период весенней сессии и планам на осеннюю сессию.
2020-07-15T13:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1574381225.jpg?1594807983
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Николая Николаева

13:13 15.07.2020
10
22 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая НИКОЛАЕВА, посвященную предварительным итогам работы в период весенней сессии и планам на осеннюю сессию.
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