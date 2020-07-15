Израильский эксперт оценил вероятность массовых забастовок в стране

"Протесты играют свою роль. Состояние людей очень подавленное, подобного не было никогда, даже в период тяжёлых спадов, связанных, например, с интифадой. Перерасти в большие беспорядки они, скорее всего, не могут - это не наш метод. Я вижу много вариантов гражданского неповиновения, больших забастовок, блокировок трасс. Люди вряд ли будут громить магазины, люди вряд ли будут громить канцелярию главы правительства. Если профсоюзы решат присоседиться к протесту частных предпринимателей, это будет колоссальный удар по правительству, потому что экономика и так хромает. Но я не думаю, что это будет прямое насилие", - сказал Блюз.