Израильский эксперт оценил вероятность массовых забастовок в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Граждане Израиля находятся в подавленном состоянии в связи с экономическими мерами из-за коронавируса, но протесты вряд ли перерастут в беспорядки, возможны, скорее, массовые забастовки, считает израильский экономист, бывший заместитель генерального директора министерства энергетики Константин Блюз.
"Проблема мер, принимаемых правительством Израиля, в их бросающейся в глаза непоследовательности. Решения плохо объяснялись людям, они практически не подтверждались статистикой. Это продолжается до сих пор. Нет достаточно серьёзных исследований. Во время первой волны люди относились к этому с пониманием. Люди думали, что экономика вернётся и они смогут снова начать зарабатывать. Но началась вторая волна, все закручивается снова, и снова без определённой логики", - сказал Блюз.
По мнению эксперта, "закономерность совершенно отсутствует, поэтому люди перестают выполнять решения правительства".
"Последние решения, например, о закрытии спортзалов, бассейнов, разжижения людей в ресторанах, большей частью саботировались, например, спортзалы открывались как студии", - напомнил он. Также эксперт отметил, что и само правительство не следует своим указаниям, так "в СМИ появляется информация, что на мероприятии министерства транспорта не соблюдались правила, министр здравоохранения устроил у себя вечеринку, на которой было гораздо больше людей, чем разрешено".
Блюз считает, что "эти методы совершенно не действуют, потому что есть определённое количество денег в бизнесе, если экономика теряет деньги, это то же самое, что экономика теряет людей". "В конце концов, люди так или иначе умирают, и часто они умирают от отсутствия денег", - сказал эксперт, отметив, что люди "доходят до тяжелейшего финансового и душевного состояния".
Эксперт также прокомментировал, насколько действенны в данной ситуации протесты и к чему они могут привести.
"Протесты играют свою роль. Состояние людей очень подавленное, подобного не было никогда, даже в период тяжёлых спадов, связанных, например, с интифадой. Перерасти в большие беспорядки они, скорее всего, не могут - это не наш метод. Я вижу много вариантов гражданского неповиновения, больших забастовок, блокировок трасс. Люди вряд ли будут громить магазины, люди вряд ли будут громить канцелярию главы правительства. Если профсоюзы решат присоседиться к протесту частных предпринимателей, это будет колоссальный удар по правительству, потому что экономика и так хромает. Но я не думаю, что это будет прямое насилие", - сказал Блюз.
В субботу вечером жители Тель-Авива, преимущественно самозанятые, вышли на площадь Ицхака Рабина в знак протеста против действий властей в период пандемии коронавируса.