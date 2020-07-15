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В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T09:15
россия
фонд перспективных исследований
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, фонд перспективных исследований, технологии

В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости

03:04 15.07.2020 (обновлено: 09:15 15.07.2020)
36314
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийВ России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, заявили РИА Новости в Фонде перспективных исследований.

"В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя", — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в ходе испытаний электропитание обеспечивалось только за счет специально разработанной аккумуляторной батареи высокой мощности.
Тестирование проводилось в условиях имитации взлета и посадки, заряда и разряда батареи в полете, а также в аварийных режимах.
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийВ России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В перспективе систему планируют использовать в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки. Ее, в свою очередь, разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, испытания в составе самолета запланированы на 2020-2021 годы.
Проект реализуется, как уточнили в Фонде перспективных исследований, для создания полностью электрических самолетов и вертолетов, отличающихся от существующих образцов авиационной техники более совершенными эксплуатационными характеристиками.
Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических" летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов. В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 киловатт и 500 киловатт.
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийВ России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
119130153323
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РоссияФонд перспективных исследованийТехнологии
Популярные комментарии
Крутяк!
15 июля, 03:46
ААнатолий
11930001
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15 июля, 04:07
Андрей Е
281300232
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