В России истекает срок уплаты подоходного налога

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленного на основании поданных налогоплательщиками деклараций, в Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленного на основании поданных налогоплательщиками деклараций, в России истекает 15 июля, при этом подавать декларацию в текущем году можно до конца этого месяца.

В большинстве случаев подоходный налог за налогоплательщиков в России исчисляет и платит налоговый агент — например, при выплате зарплаты это делает работодатель, а значит, подавать декларацию налогоплательщику не нужно. Но в случаях, когда налоговый агент не определен или его нет, налогоплательщик обязан подать декларацию по специальной форме 3-НДФЛ, рассчитать и уплатить налог.

Если он сделает это неправильно, налоговая инспекция скорректирует расчет и пришлет уведомление. Обычно срок подачи таких деклараций истекает 30 апреля, но в 2020 году из-за эпидемии коронавируса власти России продлили его до конца июля. При этом срок уплаты налога остался неизменным.

Декларацию по форме 3-НДФЛ можно подать как в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, так и в традиционной бумажной форме, лично явившись в налоговую инспекцию. Это надо делать, если налогоплательщик в прошлом году получил доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет; от сдачи имущества в аренду; доходы от источников за пределами России и разного рода выигрыши.

Базовая ставка НДФЛ в России составляет 13 процентов — по этой ставке облагается большинство доходов, полученных российскими налоговыми резидентами. Но, кроме этого, действует еще четыре вида ставок подоходного налога. Так, по ставке девять процентов облагаются процентные доходы по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года. По ставке 15 процентов облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами России.

Доходы физических лиц — нерезидентов, полученные от источника в России, облагаются по ставке 30 процентов. А по максимальной ставке 35 процентов облагаются крупные выигрыши, полученные в ходе различных рекламных конкурсов, а также некоторые процентные доходы.