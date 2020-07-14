https://ria.ru/20200714/1574383384.html
В Татарстане начали принимать заявки на мясо в праздник Курбан-байрам
Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начал принимать заявки от верующих на жертвенных животных по случаю... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:43
2020-07-15T14:33
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новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начал принимать заявки от верующих на жертвенных животных по случаю праздника Курбан-байрам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году он приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отмечают муфтии, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность.
"Благотворительный фонд "Закят" полностью возьмет на себя решение всех организационных вопросов: от закупки до доставки мяса в руки нуждающихся. Наши квалифицированные специалисты консультируют благотворителей по обряду жертвоприношения и другим интересующим вопросам", — отмечает генеральный директор фонда Булат Марданов.
По его словам, услуги фонд осуществляет бесплатно. Само же животное стоит восемь тысяч рублей. Он заверил, что фонд распределяет мясо на Курбан "ради довольства Всевышнего", а не финансовой выгоды.