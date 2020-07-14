В Татарстане начали принимать заявки на мясо в праздник Курбан-байрам

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ) начал принимать заявки от верующих на жертвенных животных по случаю праздника Курбан-байрам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году он приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отмечают муфтии, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через​ пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность.

"Благотворительный фонд "Закят" полностью возьмет на себя решение всех организационных вопросов: от закупки до доставки мяса в руки нуждающихся. Наши квалифицированные специалисты консультируют благотворителей по обряду жертвоприношения и другим интересующим вопросам", — отмечает генеральный директор фонда Булат Марданов.