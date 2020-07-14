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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200714/1574357226.html
Патриарх Иоанн Х: Антиохийская церковь сожалеет о решении по Святой Софии
Решение турецкого руководства о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле в мечеть - это попытка избавиться от оставшегося на Ближнем Востоке... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:28
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Патриарх Иоанн Х: Антиохийская церковь сожалеет о решении по Святой Софии

20:54 14.07.2020 (обновлено: 21:28 14.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Решение турецкого руководства о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле в мечеть - это попытка избавиться от оставшегося на Ближнем Востоке христианского присутствия. Антиохийская православная церковь осуждает данное решение, заявил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х в своем письме Константинопольскому патриарху Варфоломею.
"Мы услышали о печальном решении правительства Турции о превращении собора Святой Софии в мечеть. Мы сожалеем об этом решении и выражаем свой протест, как и всему, что способствует стиранию истории наших стран. Последнее решение нацелено на принижение роли христианского присутствия на Востоке, если не назвать это попыткой избавиться от того, что осталось от активной роли христианства в мирном сосуществовании с остальными религиями", - написано в опубликованном на странице Антиохийской церкви письме в Facebook.
Иоанн Х отметил в своем послании, что данное решение разрушает все усилия стран Востока, направленные на создание гражданских государств, уважающих религиозное разнообразие. "К сожалению, это ведет к обратному и к развитию экстремизма", - добавил он.
Патриарх Антиохии выразил свою солидарность и поддержку патриарху Варфоломею и призвал объединиться в общей молитве за церковь Святой Софии и многострадальный Восток.
"Мы с вами во всех усилиях, направленных на сохранение вашего присутствия на вашей земле, земле ваших предков в константинопольской церкви нового Рима, которая связывает всех нас братьев единой верой", - добавил Иоанн Х.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 года оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 14:15
Эксперт прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБлижний ВостокЮНЕСКОВладимир ПутинТурцияСтамбулВ мире
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