https://ria.ru/20200714/1574344555.html
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
2020-07-14T16:47
2020-07-14T16:47
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пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
2020-07-14T16:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, мфц (многофункциональный центр), пермь, видео
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
2020-07-14T16:47
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PT1M30S
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.