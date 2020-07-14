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Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
2020-07-14T16:47
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пермь
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
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видео, мфц (многофункциональный центр), пермь, видео
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
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Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ

16:47 14.07.2020
786
Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.
661593526
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Пермь
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