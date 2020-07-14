Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ

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Андроид российского производства помогает получать справки в МФЦ жителям Перми наряду с обычными сотрудниками, но пока в тестовом режиме. Сотрудница-андроид очень похожа на реального человека. Ее внешность разработала нейросеть, проанализировав тысячи фото российских женщин.