Глава Минвостокразвития прокомментировал закон об арктических льготах

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская Арктика после принятия закона о господдержке предпринимательской деятельности становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций, что будет стимулировать появление в Российская Арктика после принятия закона о господдержке предпринимательской деятельности становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций, что будет стимулировать появление в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест, считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов , слова которого приводит Росконгресс.

Согласно принятому федеральному закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру.

"Мы уверены, такие льготы способны подхлестнуть развитие бизнеса в Арктике, то есть создание новых предприятий с рабочими местами для местного населения", – заявил министр.

Он отметил, что помимо различных налоговых послаблений, касающихся отчислений в федеральный бюджет, предусмотрены льготы на региональные налоги, в том числе на прибыль, землю, имущество, вплоть до полного обнуления.

"Конечно, в разных арктических территориях размеры льгот и сроки предоставления будут разниться, но главное, что они будут. Очень серьезная поддержка к тому же предусмотрена для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, – речь о снижении страховых взносов до 7,6%. Это лишь отдельные примеры преференций из большого перечня преференций, которого нет более ни на одной территории страны", - уточнил министр.

Антон Кобяков. "Арктическая зона обладает большим экономическим потенциалом, его обеспечивают природные богатства и человеческий капитал. Создавать условия для ее развития – важная стратегическая задача для государства", – отметил советник президента Российской Федерации

На территории Арктической зоны Российской Федерации, которая теперь включает в себя четыре субъекта Российской Федерации и 45 муниципальных образований, будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, с учетом положений федерального закона.

Также предусмотрены меры господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.

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Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.