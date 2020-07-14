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Глава Минвостокразвития прокомментировал закон об арктических льготах
Российская Арктика после принятия закона о господдержке предпринимательской деятельности становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:46
россия
антон кобяков
дальний восток
арктика
александр козлов
экономика
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россия, антон кобяков, дальний восток, арктика, александр козлов, экономика

Глава Минвостокразвития прокомментировал закон об арктических льготах

16:28 14.07.2020 (обновлено: 16:46 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российская Арктика после принятия закона о господдержке предпринимательской деятельности становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций, что будет стимулировать появление в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест, считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, слова которого приводит Росконгресс.
Согласно принятому федеральному закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Закон предусматривает ряд преференций для резидентов Арктической зоны: налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру.
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"Мы уверены, такие льготы способны подхлестнуть развитие бизнеса в Арктике, то есть создание новых предприятий с рабочими местами для местного населения", – заявил министр.
Он отметил, что помимо различных налоговых послаблений, касающихся отчислений в федеральный бюджет, предусмотрены льготы на региональные налоги, в том числе на прибыль, землю, имущество, вплоть до полного обнуления.
"Конечно, в разных арктических территориях размеры льгот и сроки предоставления будут разниться, но главное, что они будут. Очень серьезная поддержка к тому же предусмотрена для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых, – речь о снижении страховых взносов до 7,6%. Это лишь отдельные примеры преференций из большого перечня преференций, которого нет более ни на одной территории страны", - уточнил министр.
"Арктическая зона обладает большим экономическим потенциалом, его обеспечивают природные богатства и человеческий капитал. Создавать условия для ее развития – важная стратегическая задача для государства", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
На территории Арктической зоны Российской Федерации, которая теперь включает в себя четыре субъекта Российской Федерации и 45 муниципальных образований, будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, с учетом положений федерального закона.
Также предусмотрены меры господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.
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Путин подписал закон о вводе новых налоговых льгот для бизнеса в Арктике
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РоссияАнтон КобяковДальний ВостокАрктикаАлександр КозловЭкономика
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