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Правительство Грузии получило право вводить ограничения без режима ЧП
Парламент Грузии принял поправки в закон, согласно которым правительству предоставляется право до конца года принимать разного вида ограничения из-за пандемии... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
гия вольский
воз
грузия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, гия вольский, воз, грузия, в мире

Правительство Грузии получило право вводить ограничения без режима ЧП

16:21 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Парламент Грузии принял поправки в закон, согласно которым правительству предоставляется право до конца года принимать разного вида ограничения из-за пандемии коронавируса, при этом не вводить режим чрезвычайного положения, в поддержку проголосовали 79 депутатов, прямой эфир заседания транслировался на сайте законодательного органа.
Соответствующие поправки однажды уже были приняты парламентом и они позволяли правительству устанавливать санкции до 15 июля. В новых поправках изменена лишь дата их действия - до 1 января 2021 года. Закон дает право правительству временно вводить ограничения, отличающиеся от действующего законодательства. Он подразумевает принятие ограничительных мероприятий по передвижению граждан, экономической деятельности, собраний, труда, и так далее. Среди ограничений, которые действуют в Грузии несмотря на завершение чрезвычайного положения, - "масочный режим" в транспорте и закрытых помещениях, обязательный карантин и изоляция для отдельных граждан, собрание более 10 человек на таких традиционных праздниках как свадьбы, поминки, юбилеи, также приостановлен общеобразовательный процесс в садах и школах и запрещена работа казино.
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
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Представители парламентского большинства считают, что данные поправки необходимы для того, чтобы в случае начала второй волны вспышки, власти могли своевременно принять те или иные ограничения для предотвращения масштабного распространения заболевания, при этом не вводить режим ЧП и не ждать от парламента утверждения правительственных решений. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что "законодательные регуляции позволят провести запланированные осенью выборы в безопасной обстановке".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гия ВольскийВОЗГрузияВ мире
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