Правительство Грузии получило право вводить ограничения без режима ЧП

Соответствующие поправки однажды уже были приняты парламентом и они позволяли правительству устанавливать санкции до 15 июля. В новых поправках изменена лишь дата их действия - до 1 января 2021 года. Закон дает право правительству временно вводить ограничения, отличающиеся от действующего законодательства. Он подразумевает принятие ограничительных мероприятий по передвижению граждан, экономической деятельности, собраний, труда, и так далее. Среди ограничений, которые действуют в Грузии несмотря на завершение чрезвычайного положения, - "масочный режим" в транспорте и закрытых помещениях, обязательный карантин и изоляция для отдельных граждан, собрание более 10 человек на таких традиционных праздниках как свадьбы, поминки, юбилеи, также приостановлен общеобразовательный процесс в садах и школах и запрещена работа казино.