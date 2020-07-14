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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Трое детей есть среди 93 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7782, РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:55
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:55 14.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Трое детей есть среди 93 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7782, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три; 20-29 лет - девять; 30-39 лет - 14; 40-49 лет - восемь; 50-59 лет - 19; старше 60 - 40. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 44 новых случая зарегистрировали в Саратове, восемь - в Самойловском, шесть - в Энгельсском, по пять - в Марксовском и Татищевском, четыре - в Балаковском, три - в Дергачевском, по два - в Александрово-Гайском, Вольском, Калининском, Новоузенском, Пугачевском и Хвалынском, по одному - еще в шести районах области.
"Среди заболевших 18 контактных лиц, 74 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 60, с признаками ОРВИ - 14, с бессимптомным течением - 19", - отмечается в сообщении.
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В штабе пояснили, что общее количество заразившихся коронавирусом в области возросло до 7782 человек, из них 4363 выздоровели, в том числе 122 за последние сутки. В целом в регионе проведено 213 085 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2425 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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