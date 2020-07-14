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Эксперты дали советы компаниям по защите от кибератак через смартфоны
Смартфоны сегодня тесно связаны с корпоративными сетями, слабая безопасность мобильных устройств может стать крайне опасной для предприятий. Обезопасить себя от РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:26
россия
технологии
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, технологии, общество

Эксперты дали советы компаниям по защите от кибератак через смартфоны

14:26 14.07.2020
263
© Fotolia / georgejmclittleПредупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона
Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона
© Fotolia / georgejmclittle
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смартфоны сегодня тесно связаны с корпоративными сетями, слабая безопасность мобильных устройств может стать крайне опасной для предприятий. Обезопасить себя от кибератак через смартфоны компании могут через своевременное обновление ПО, шифрование данных и аудит мобильных устройств, говорится в отчете компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности.
Согласно документу, почти 30% предприятий страдают от кибератак, вызванных угрозой безопасности мобильных устройств.
"Как компаниям улучшить безопасность мобильных устройств и избежать утечек данных? Позаботьтесь об аутентификации пользователя. Важно установить даже такие базовые меры безопасности, как блокировку экрана с помощью пароля или встроенную биометрическую аутентификацию. Это ограничивает несанкционированный доступ и создает первый барьер, который защищает информацию", - советуют эксперты.
Помимо этого рекомендуется настроить шифрование данных на смартфонах - это защитит информацию на самих устройствах, и передаваемые данные. Пользователям также стоит своевременно обновлять операционную систему и приложения и не подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi, - они не защищены, легко взламываются и несут высокий риск для корпоративных данных.
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Специалисты также рекомендуют загружать приложения только из доверенных источников, делать резервные копии, включить удаленный доступ к данным и возможность их удаления, посещать только защищенные веб-сайты и устраивать аудит безопасности для мобильных устройств. "Помните о мобильном фишинге. Согласно отчету Check Point, мобильные телефоны - самая желанная цель киберпреступников. 23% фишинговых атак в первом квартале 2020 года были направлены на смартфоны. Не нажимайте на подозрительные ссылки или файлы, которые могут вызвать загрузку вредоносных программ", - говорится в документе.
"Сейчас компании должны адаптироваться к новым реалиям, которые требуют от сотрудников и организаций максимальной мобильности... Учитывая растущее число устройств, подключенных к корпоративным сетям, компании должны разработать стратегию кибербезопасности, которая может масштабировать и защищать значительное количество устройств. При этом ориентироваться надо именно на предотвращение угроз", - отметил глава представительства Check Point в России и СНГ Василий Дягилев.
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