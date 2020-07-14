Эксперты дали советы компаниям по защите от кибератак через смартфоны

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смартфоны сегодня тесно связаны с корпоративными сетями, слабая безопасность мобильных устройств может стать крайне опасной для предприятий. Обезопасить себя от кибератак через смартфоны компании могут через своевременное обновление ПО, шифрование данных и аудит мобильных устройств, говорится в отчете компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности.

Согласно документу, почти 30% предприятий страдают от кибератак, вызванных угрозой безопасности мобильных устройств.

"Как компаниям улучшить безопасность мобильных устройств и избежать утечек данных? Позаботьтесь об аутентификации пользователя. Важно установить даже такие базовые меры безопасности, как блокировку экрана с помощью пароля или встроенную биометрическую аутентификацию. Это ограничивает несанкционированный доступ и создает первый барьер, который защищает информацию", - советуют эксперты.

Помимо этого рекомендуется настроить шифрование данных на смартфонах - это защитит информацию на самих устройствах, и передаваемые данные. Пользователям также стоит своевременно обновлять операционную систему и приложения и не подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi, - они не защищены, легко взламываются и несут высокий риск для корпоративных данных.

Специалисты также рекомендуют загружать приложения только из доверенных источников, делать резервные копии, включить удаленный доступ к данным и возможность их удаления, посещать только защищенные веб-сайты и устраивать аудит безопасности для мобильных устройств. "Помните о мобильном фишинге. Согласно отчету Check Point, мобильные телефоны - самая желанная цель киберпреступников. 23% фишинговых атак в первом квартале 2020 года были направлены на смартфоны. Не нажимайте на подозрительные ссылки или файлы, которые могут вызвать загрузку вредоносных программ", - говорится в документе.