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ДНР ждет от Киева предложений по политическим аспектам урегулирования
Киев должен предоставить к очередному заседанию политической подгруппы по Донбассу письменные предложения по механизму согласования политических аспектов... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

ДНР ждет от Киева предложений по политическим аспектам урегулирования

14:18 14.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Киев должен предоставить к очередному заседанию политической подгруппы по Донбассу письменные предложения по механизму согласования политических аспектов урегулирования конфликта в регионе, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По итогам заседания контактной группы (8 июля – ред.) нами совместно с ЛНР был составлен, подписан и направлен остальным участникам протокол, отражающий наше совместное видение хода и итогов заседания. Во избежание распространения недостоверных сведений о том, как прошло данное заседание, и прочих интерпретаций мы публикуем данный протокол для СМИ и широкой общественности", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что этот протокол подписан представителем России, подписи представителей Украины и ОБСЕ под документом "пока отсутствуют". Согласно протоколу, представители Украины должны "представить к очередному заседанию рабочей группы по политическим вопросам письменные предложения по механизму официального согласования политических и правовых аспектов урегулирования конфликта" с представителями ДНР и ЛНР.
Военнослужащие армии Украины
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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