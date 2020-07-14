ДНР ждет от Киева предложений по политическим аспектам урегулирования

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Киев должен предоставить к очередному заседанию политической подгруппы по Донбассу письменные предложения по механизму согласования политических аспектов урегулирования конфликта в регионе, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"По итогам заседания контактной группы (8 июля – ред.) нами совместно с ЛНР был составлен, подписан и направлен остальным участникам протокол, отражающий наше совместное видение хода и итогов заседания. Во избежание распространения недостоверных сведений о том, как прошло данное заседание, и прочих интерпретаций мы публикуем данный протокол для СМИ и широкой общественности", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что этот протокол подписан представителем России, подписи представителей Украины и ОБСЕ под документом "пока отсутствуют". Согласно протоколу, представители Украины должны "представить к очередному заседанию рабочей группы по политическим вопросам письменные предложения по механизму официального согласования политических и правовых аспектов урегулирования конфликта" с представителями ДНР и ЛНР.