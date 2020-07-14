Эксперт прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Власти Турции решили прибегнуть к изменению статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле для сплочения широких масс на фоне экономических проблем страны, считает заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

"Нужно посмотреть, что происходит во внутриполитической жизни страны и что заставило Эрдогана обратиться к этому рычагу... Я хотел бы обратить внимание на экономическую составляющую внутреннего положения страны. Идет нарастание экономических сложностей. В этом году Турции предстоит выплатить 170 миллиардов долларов внешнего долга и неизвестно, откуда брать эти деньги. Дальше – серьезная безработица в стране, достигшая, по официальным сведениями, 17 с лишним процентов", - сказал Мозлоев в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По его мнению, экономическая ситуация в стране – серьезный фактор, который давит на правительство Эрдогана.

"Ситуация требует сплочения широких масс вокруг правящей власти. Как резким движением вызвать к себе симпатию? А мы с вами знаем, что религиозное сознание – это самое древнее сознание. И пользуясь этим фактором можно всколыхнуть то, что находится под спудом последующих событий", - считает Мозлоев.