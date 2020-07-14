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Эксперт объяснил принятие закона о безопасности Гонконга
Закон КНР о нацбезопасности Гонконга был вынужденной мерой и частью плана на подготовку к долгосрочной холодной войне с Вашингтоном, в ближайшее время роль... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:03
юрий тавровский
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юрий тавровский, гонконг, китай, сша, в мире

Эксперт объяснил принятие закона о безопасности Гонконга

14:03 14.07.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuЛюди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Закон КНР о нацбезопасности Гонконга был вынужденной мерой и частью плана на подготовку к долгосрочной холодной войне с Вашингтоном, в ближайшее время роль Гонконга повысится, ситуация в успокоится, и давление Запада ослабнет, считает руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
"Почему? Китайцы дождались исхода торговых переговоров (с США). 15 января нынешнего года первая фаза (торговой сделки) была подписана, но враждебность Америки не уменьшилась, американцы продолжали поддерживать бунтовщиков в Гонконге, продолжали подталкивать Тайвань к провозглашению независимости, активизировали поставки оружия, маневры в Тайваньском проливе, стали высылать китайских студентов, стали преследовать китайские высокотехнологические фирмы", - сказал Тавровский в ходе онлайн семинара.
Как добавил эксперт, с началом пандемии коронавируса американцы "как с цепи спустились" по отношению к КНР и стали требовать компенсацию.
"Те иллюзии, которые были в китайском руководстве, очевидно, были утрачены. И было принято решение начать наведение порядка в Гонконге, в том числе", - сказал он.
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Как пояснил Тавровский, в начале года Пекин снял главу миссии связи КНР в Гонконге, сменился руководитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.
"Но точка невозврата была пройдена в конце июня - начале июля, когда состоялась сессия ВСНП. Тогда был подтвержден курс Пекина на подготовку к долгосрочной холодной войне, началась подготовка к экономической блокаде Запада. Составной частью этого нового курса стал закон о безопасности для Гонконга", - добавил эксперт.
По его мнению, закон о защите национальной безопасности Гонконга на самом деле не был нужен Пекину, это шаг стал вынужденной мерой, так как Китай пытается не только обезопасить свои тылы в условиях холодной войны, начатой Америкой, но это еще и попытка спасти Гонконг, обеспечив ему стабильность, чтобы он сохранил свою роль финансового центра.
По словам эксперта, последствием принятия закона может стать эмиграция части населения из Гонконга на Тайвань и в Британию. При этом Тавровский считает, что в ближайшее время роль Гонконга повысится, ситуация в Сянгане успокоится и рычаг давления Запада ослабнет.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13 июля, 19:01
Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутренне дело Китая.
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Юрий ТавровскийГонконгКитайСШАВ мире
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