Эксперт объяснил принятие закона о безопасности Гонконга

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Закон КНР о нацбезопасности Закон КНР о нацбезопасности Гонконга был вынужденной мерой и частью плана на подготовку к долгосрочной холодной войне с Вашингтоном , в ближайшее время роль Гонконга повысится, ситуация в успокоится, и давление Запада ослабнет, считает руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский

"Почему? Китайцы дождались исхода торговых переговоров (с США ). 15 января нынешнего года первая фаза (торговой сделки) была подписана, но враждебность Америки не уменьшилась, американцы продолжали поддерживать бунтовщиков в Гонконге, продолжали подталкивать Тайвань к провозглашению независимости, активизировали поставки оружия, маневры в Тайваньском проливе, стали высылать китайских студентов, стали преследовать китайские высокотехнологические фирмы", - сказал Тавровский в ходе онлайн семинара.

Как добавил эксперт, с началом пандемии коронавируса американцы "как с цепи спустились" по отношению к КНР и стали требовать компенсацию.

"Те иллюзии, которые были в китайском руководстве, очевидно, были утрачены. И было принято решение начать наведение порядка в Гонконге, в том числе", - сказал он.

Как пояснил Тавровский, в начале года Пекин снял главу миссии связи КНР в Гонконге, сменился руководитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

"Но точка невозврата была пройдена в конце июня - начале июля, когда состоялась сессия ВСНП . Тогда был подтвержден курс Пекина на подготовку к долгосрочной холодной войне, началась подготовка к экономической блокаде Запада. Составной частью этого нового курса стал закон о безопасности для Гонконга", - добавил эксперт.

По его мнению, закон о защите национальной безопасности Гонконга на самом деле не был нужен Пекину, это шаг стал вынужденной мерой, так как Китай пытается не только обезопасить свои тылы в условиях холодной войны, начатой Америкой, но это еще и попытка спасти Гонконг, обеспечив ему стабильность, чтобы он сохранил свою роль финансового центра.

По словам эксперта, последствием принятия закона может стать эмиграция части населения из Гонконга на Тайвань и в Британию. При этом Тавровский считает, что в ближайшее время роль Гонконга повысится, ситуация в Сянгане успокоится и рычаг давления Запада ослабнет.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.