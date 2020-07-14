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Крымский врач рассказала, как спасла сотрудника МИА "Россия сегодня"
Это случилось в Пасху. Молодой парень, совсем молодой, наш коллега, вдруг понял, что не может ходить — отказали ноги. Шок, непонимание, больница. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:18
миа "россия сегодня"
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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миа "россия сегодня", республика крым, общество

Крымский врач рассказала, как спасла сотрудника МИА "Россия сегодня"

12:18 14.07.2020 (обновлено: 13:18 14.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий МакеевЗаведующая отделением неврологии республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в Крыму Наталия Матяжова
Заведующая отделением неврологии республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в Крыму Наталия Матяжова
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости, Валерий Волков. Это случилось в Пасху. Молодой парень, совсем молодой, наш коллега, вдруг понял, что не может ходить — отказали ноги. Шок, непонимание, больница.
Ему повезло. Повезло несколько раз. Когда попал к правильному доктору, когда доктор правильно поставила диагноз и оперативно назначила лечение. И это в Крыму, где многие считают, что качественной медицины вообще нет.
Если бы заведующая отделением неврологии Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко Наталия Матяжова тогда не определила, что случилось с парнем, он мог бы в свои 30 с небольшим остаться парализованным на всю жизнь.

Мог остаться колясочным инвалидом

"Он вообще первые дни не ходил, потом постепенно начал сидеть. А сейчас у нас был — уже бегал и прыгал по коридору. С палкой занимался — у него тренировки такие. Он молодец", — улыбается доктор. С того кошмарного дня прошло меньше трех месяцев.
Что, инсульт?
Три! Три очага ишемических!
Я говорил, что это может быть инсульт!
Все, перебрасывай его в ПСО по Промеду!
Они подпрыгнули от радости, что правильно поставили диагноз. Три врача в кабинете, живые, энергичные.
© РИА Новости / Дмитрий МакеевЗаведующая отделением неврологии Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко в Крыму Наталия Матяжова
Заведующая отделением неврологии республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в Крыму Наталия Матяжова
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Заведующая отделением неврологии Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко в Крыму Наталия Матяжова
"Ну да, не надо на нас так смотреть, мы ненормальные, — смеется Наталия Матяжова. — К нам поступил пациент с предварительным диагнозом "менингоэнцефалит". Но мы разобрались: там три инсультных очага. А ваш коллега поступил со спинальным инсультом".
Мало кто знает, что инсульт бывает не только в головном, но еще в спинном мозге. "Неврологи знают", — возражает доктор. Неврологи-то да. А вот простые смертные…
"На самом деле это не настолько страшная история, как кажется, — успокаивает доктор. — Скорее это страшная история для пациента. Нарушение спинального кровообращения в одной из основополагающих артерий вызывает выраженный неврологический дефицит: от парапареза до параплегии".
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Теперь с врачебного языка на человеческий. Это когда ноги парализованы! Они не двигаются. От слова совсем.
"Вашему коллеге повезло, у него был парапарез ассиметричный", — продолжает Матяжова.
Она не говорит о том, что считаем главным чудом мы: вовремя был поставлен диагноз. Потому что если бы парня не начали вовремя правильно лечить, он мог уже никогда не встать на ноги.

Отделение третьего уровня

"А правильного лечения не бывает без правильного диагноза, — как само собой разумеющееся констатирует доктор. — Мы же должны были понимать, то ли грыжа диска сдавила артерию, то ли что-то в самой артерии, например острый тромбоз. Причин может быть масса. Почему мы и сделали ангиографию, чтобы увидеть, что произошло. Увидели, поняли, что не надо оперировать, надо просто лечить. И лечили".
А если вовремя не разобраться, человек может остаться парализованным на всю жизнь?
— Да, глубоким инвалидом, колясочным больным.
Понимаете, что могло ждать парня? И это не распространенный диагноз, когда лишь взглянули на больного и поняли, что с ним. Не более десяти человек в год поступает в крымскую клинику с таким диагнозом. А доктор просто объясняет: увидели, поняли, начали лечить… Но за каждым таким словом — жизнь, судьба, здоровье.
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Они — единственное такое отделение в Крыму. Одиннадцать человек вместе с заведующей.
"У нас отделение третьего уровня, — поясняет доктор. — Мы единственные в Крыму, кто серьезно занимается этой проблемой. Есть специальные инсультные отделения (ПСО), там лечат инсульты, которые возникают в головном мозге. Спинальные же инсульты стекаются к нам. Неврологов в городах, районах Крыма много. Но это отделения второго уровня, а вот такие тяжелые больные — наши. У нас в больнице есть возможность оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Если бы у вашего парня, скажем, грыжа сдавила артерии, мы бы отдали его нейрохирургам. Они бы его прооперировали".

"Весь вечер читала про болезнь Паркинсона"

В этом году здоровье стало темой номер один и для страны, и для всего мира. Люди обсуждают, чего ждать, как жить.
"Сейчас многие заболевания стали курабельные, то есть какие-то осложнения мы научились предупреждать или отсрочивать время их появления, — говорит доктор. — С другой стороны, некоторые болезни помолодели, стало много аутоиммунной патологии. Например, рассеянный склероз, полиневропатии, васкулиты".
Для тех, кому посчастливилось не знать: это когда к определенным белкам организма вырабатываются собственные антитела. То есть организм начинает бороться сам с собой.
Почему, как такое возможно?
"Раньше этого было гораздо меньше, сейчас больше, раньше у людей не было столько стрессов, — говорит Матяжова. — Самое губительное для иммунитета — стресс. Поэтому для некоторых боязнь коронавируса может быть хуже самого коронавируса".
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…Она стала неврологом случайно. Хотя мы знаем, случайностей не бывает, значит, так должно было быть. Начинала в Николаеве кардиологом, затем вернулась домой в Крым. "Пришла устраиваться в госпиталь, начальник посмотрел и говорит: "Ты где вчера была? Я вчера взял кардиолога, сегодня мне нужен невролог! Иди думай до завтрашнего утра". Я пришла домой, тогда для меня самым страшным в неврологии была болезнь Паркинсона, ее лечение. Это сейчас я с порога, когда такой пациент заходит, уже вижу… А тогда пришла домой и весь вечер читала про болезнь Паркинсона. Утром пришла в госпиталь и говорю: "Я сяду на прием". Так началась моя неврологическая практика, это было 29 лет назад…"
Вы рады, что вы доктор?
"С трех лет я хотела быть доктором, — говорит врач без раздумий и колебаний. — Четко знала, что буду врачом, притом что в семье врачей не было. А теперь есть — у меня дочь врач, работает в инсультном отделении. Другого не представляю в своей жизни. Знаете, у меня никогда не было мысли бросить медицину. Да, были 90-е, когда действительно было очень тяжело. Дома сидели без света, газа, на работе не платили зарплату, давали какие-то консервы, бычки в томате, серые макароны — это все мы пережили. Но уйти из медицины — никогда".
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МИА "Россия сегодня"Республика КрымОбщество
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