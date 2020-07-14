В ВСУ выявили одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 128 человек, выздоровели уже 469, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утром вторника в ВС Украины болеют 128 человек, всего за время пандемии выздоровели 469 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 465 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54 771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1 412 человек, выздоровели 27 154 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.