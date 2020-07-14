https://ria.ru/20200714/1574322733.html
Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом
Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 в Москве показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:00
2020-07-14T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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Лёха Кон
А то что у "бессимптомных" пациентов, тоже в лёгких образуются фиброзные тромбы от коронавируса - это не так важно? А то, что эти тромбы сами собой никуда не исчезают, сокращая объём лёгких, это не важно? А что, что коронавирус инкапсулируется внутрь клеток этох тромбов, и при снижении иммунитета вызывает обширное воспаление (по примеру герпеса Варцелла-Зостер, в простонародье ветрянка, который в детстве проходит, а в старости вызывает опоясывющий лишай) - это никому не интересно!? Ха-ха, бессимптомные не соблюдаю, ля-ля, ерунда. Всем разрешили без масок ходить.
21
elya.velichutina
Все-таки создается ощущение (может и не права), что никто толком так и не выяснил до конца, как идет заражение.
16
10
москва
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19
в Москве
показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше, чем от тех, у кого тяжелая форма течения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
Она отметила, что в Москве проведено масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19. Базой исследования стали кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших.
"Наблюдения показали, что процент тех, кто заболевает от бессимптомных пациентов, несколько выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19. Так, при контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течении заболевания – 20%, со средней форме тяжести – 14%, при тяжелом течении заболевания – 15%. Таким образом, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания у заболевшего", - сказала Ракова.
По ее словам, возможно, COVID-19 чаще передается людьми, болеющими коронавирусом в бессимптомной форме, так как близкие такого заболевшего "ведут себя менее осторожно и не столь неукоснительно соблюдают меры безопасности".
"Поэтому количество заболевших среди близко контактируемых с ними чуть больше, чем с людьми с тяжелым течением заболевания", - сказала Ракова.
Вице-мэр также подчеркнула, что тяжесть заболевания у близких контактов напрямую связана с тяжестью заболевания у зараженного.
"Так, если человек перенес инфекцию бессимптомно, то около 75% заболевших контактных лиц тоже могут перенести болезнь бессимптомно. В свою очередь для людей, заразившихся коронавирусом от тяжело болевшего человека, болезнь пройдет без симптомов только у 45%", - сказала Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.