Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 Москве показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше, чем от тех, у кого тяжелая форма течения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Она отметила, что в Москве проведено масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19. Базой исследования стали кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших.

"Наблюдения показали, что процент тех, кто заболевает от бессимптомных пациентов, несколько выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19. Так, при контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течении заболевания – 20%, со средней форме тяжести – 14%, при тяжелом течении заболевания – 15%. Таким образом, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания у заболевшего", - сказала Ракова.

По ее словам, возможно, COVID-19 чаще передается людьми, болеющими коронавирусом в бессимптомной форме, так как близкие такого заболевшего "ведут себя менее осторожно и не столь неукоснительно соблюдают меры безопасности".

"Поэтому количество заболевших среди близко контактируемых с ними чуть больше, чем с людьми с тяжелым течением заболевания", - сказала Ракова.

Вице-мэр также подчеркнула, что тяжесть заболевания у близких контактов напрямую связана с тяжестью заболевания у зараженного.

"Так, если человек перенес инфекцию бессимптомно, то около 75% заболевших контактных лиц тоже могут перенести болезнь бессимптомно. В свою очередь для людей, заразившихся коронавирусом от тяжело болевшего человека, болезнь пройдет без симптомов только у 45%", - сказала Ракова.