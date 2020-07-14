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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Уже две недели количество новых выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве держится на уровне около 600 человек, сообщает столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:04 14.07.2020
14059
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уже две недели количество новых выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве держится на уровне около 600 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
"В столице подтверждено 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже две недели количество новых заболевших за сутки держится на низком уровне - около 600. 52,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 4% – старше 80 лет. Также 5,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,84 на 100 тысяч человек - это 29-е место среди субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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