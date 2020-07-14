Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже две недели количество новых заболевших за сутки держится на низком уровне - около 600. 52,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 4% – старше 80 лет. Также 5,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.