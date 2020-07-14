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Распространение нового коронавируса
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В Одессе ужесточили карантин по коронавирусу
Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, решили усилить в Одессе, в частности ночным клубам и ресторанам запретили работать ночью, сообщила... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, коронавирусы, одесса, украина, в мире

В Одессе ужесточили карантин по коронавирусу

10:54 14.07.2020 (обновлено: 10:55 14.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, решили усилить в Одессе, в частности ночным клубам и ресторанам запретили работать ночью, сообщила пресс-служба городского совета.
В понедельник прошло внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором приняли решение усилить карантинные меры в Одессе.
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"Субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления кабинета министров… о запрете работы в период с 23.00 до 07.00 (совпадает с мск) развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос)", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти усилят контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.
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Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможного закрытия курортов в стране в случае высокого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Минздрав Украины сообщал, что в стране зафиксированы 54 771 случай инфицирования COVID-19, скончались 1412 человек, выздоровели 27 154 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановКоронавирусыОдессаУкраинаВ мире
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