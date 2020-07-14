В Одессе ужесточили карантин по коронавирусу

"Субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления кабинета министров… о запрете работы в период с 23.00 до 07.00 (совпадает с мск) развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос)", - говорится в сообщении.