Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574316547.html
В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области превысило 9,5 тысячи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1400x0_80_0_0_d862f457330958873d01e9b60c322aa9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_334:0:1166:832_1400x0_80_0_0_78039fb1afa18e39b64316cd76eb5f10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, общество

В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса

10:45 14.07.2020
1772
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области превысило 9,5 тысячи, сообщает правительство региона.
За сутки в области подтверждено 117 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Воронежская область, 10.29, вторник, 14 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 9 516. Выздоровели: 8 084. Умерли: 83", - говорится в сообщении.
Второй день подряд в области не зафиксировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Тамбовской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Российские рубли
Рубль подорожал к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантии на 70 миллиардов рублей
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Воронежской области выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусом
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Во вторник в Москву из Гоа вернутся 207 россиян
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 121
Медицинский работник в госпитале
В России за сутки выписали 8804 пациента, переболевших COVID-19
Панорама города Бухареста
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Мужчина в жаркий день в парке
Ученый рассказал, как "волны жары" влияют на показатели смертности
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния