В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков

СЕУЛ, 14 июл - РИА Новости. У одного из членов российского экипажа рыболовецкого судна, стоящего на ремонте в южнокорейском Пусане, диагностирован У одного из членов российского экипажа рыболовецкого судна, стоящего на ремонте в южнокорейском Пусане, диагностирован коронавирус . Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ук.

"При прохождении карантинного контроля для схода на берег с судна, пришвартованного в порту Пусан , коронавирус подтвердился у одного российского моряка, сейчас ведётся эпидемиологическое расследование", - заявил чиновник.

По данным СМИ, коронавирус нашли у моряка с судна "А" водоизмещением 499 тонн, полное название которого не раскрывается. Известно, что оно ходит под флагом Тувалу и 8 июля прибыло на судоремонтное предприятие, расположенное недалеко от пусанского порта Камчхон. На его борту 44 моряка, все они являются гражданами России. Сейчас решается вопрос о переводе заболевшего в муниципальный медицинский центр Пусана, специализирующийся на лечении больных с COVID-19. В отношении оставшихся моряков также проводится проверка на коронавирус.

"Изначально данное судно зашло в порт Пусана 16 июня. Это произошло до начала усиленного санитарно-карантинного контроля на борту судов, который начал осуществляться с 6 июля, поэтому оно заходило в порт на основании проверки электронной декларации. Затем судно 7 июля отправилось в море, где к имевшимся 22 членам экипажа присоединились ещё 22 моряка, которые должны были сменить первых, и 8 июля судно с 44 людьми на борту вновь вернулось в порт. На 22 членов экипажа было подано заявление о сходе на берег, в связи с чем власти провели специальный карантинный контроль, и среди этих моряков у одного подтвердился диагноз COVID-19, результаты остальных оказались отрицательными. Сейчас проводится тестирование оставшихся 22 моряков", - пояснил в этой связи Квон Чжун Ук.

По его словам, власти сейчас осуществляют карантинный контроль непосредственно на борту порядка 60-70% судов, приходящих в южнокорейские порты, и с 6 июля это обязательная процедура для 134 государств с высоким уровнем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Личная проверка также осуществляется в случае смены экипажа в течение последних 14 дней, а также при необходимости поднятия на борт людей, которым в силу характера работ проблематично носить маску и соблюдать дистанцию в два метра. О том, были ли у членов российского экипажа контакты с работниками южнокорейского порта, можно будет сказать лишь после проведения детального эпидемиологического расследования.

В конце июня стало известно о коронавирусе у членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока . Они были госпитализированы, порт Камчхон на время закрывали. Все заболевшие коронавирусом моряки уже выписаны, и судно покинуло порт.

После инцидента с Ice Stream южнокорейские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российских судах, начав в обязательном порядке проводить проверки непосредственно на борту вместо применявшегося ранее электронного декларирования состояния здоровья экипажа.