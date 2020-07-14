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Распространение нового коронавируса
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В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков
У одного из членов российского экипажа рыболовецкого судна, стоящего на ремонте в южнокорейском Пусане, диагностирован коронавирус. Об этом в ходе регулярного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
пусан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, южная корея, пусан, в мире

В Пусане вновь обнаружили коронавирус у моряков

07:38 14.07.2020 (обновлено: 10:01 14.07.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 14 июл - РИА Новости. У одного из членов российского экипажа рыболовецкого судна, стоящего на ремонте в южнокорейском Пусане, диагностирован коронавирус. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ук.
"При прохождении карантинного контроля для схода на берег с судна, пришвартованного в порту Пусан, коронавирус подтвердился у одного российского моряка, сейчас ведётся эпидемиологическое расследование", - заявил чиновник.
По данным СМИ, коронавирус нашли у моряка с судна "А" водоизмещением 499 тонн, полное название которого не раскрывается. Известно, что оно ходит под флагом Тувалу и 8 июля прибыло на судоремонтное предприятие, расположенное недалеко от пусанского порта Камчхон. На его борту 44 моряка, все они являются гражданами России. Сейчас решается вопрос о переводе заболевшего в муниципальный медицинский центр Пусана, специализирующийся на лечении больных с COVID-19. В отношении оставшихся моряков также проводится проверка на коронавирус.
"Изначально данное судно зашло в порт Пусана 16 июня. Это произошло до начала усиленного санитарно-карантинного контроля на борту судов, который начал осуществляться с 6 июля, поэтому оно заходило в порт на основании проверки электронной декларации. Затем судно 7 июля отправилось в море, где к имевшимся 22 членам экипажа присоединились ещё 22 моряка, которые должны были сменить первых, и 8 июля судно с 44 людьми на борту вновь вернулось в порт. На 22 членов экипажа было подано заявление о сходе на берег, в связи с чем власти провели специальный карантинный контроль, и среди этих моряков у одного подтвердился диагноз COVID-19, результаты остальных оказались отрицательными. Сейчас проводится тестирование оставшихся 22 моряков", - пояснил в этой связи Квон Чжун Ук.
По его словам, власти сейчас осуществляют карантинный контроль непосредственно на борту порядка 60-70% судов, приходящих в южнокорейские порты, и с 6 июля это обязательная процедура для 134 государств с высоким уровнем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Личная проверка также осуществляется в случае смены экипажа в течение последних 14 дней, а также при необходимости поднятия на борт людей, которым в силу характера работ проблематично носить маску и соблюдать дистанцию в два метра. О том, были ли у членов российского экипажа контакты с работниками южнокорейского порта, можно будет сказать лишь после проведения детального эпидемиологического расследования.
В конце июня стало известно о коронавирусе у членов экипажа российского судна-рефрижератора Ice stream, прибывшего в Пусан из Владивостока. Они были госпитализированы, порт Камчхон на время закрывали. Все заболевшие коронавирусом моряки уже выписаны, и судно покинуло порт.
После инцидента с Ice Stream южнокорейские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российских судах, начав в обязательном порядке проводить проверки непосредственно на борту вместо применявшегося ранее электронного декларирования состояния здоровья экипажа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяПусанВ мире
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