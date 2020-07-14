США потребовали от Южной Осетии освободить задержанного гражданина Грузии

"Мы решительно осуждаем обстрел и задержание грузинского гражданина подконтрольными России силами и призываем к его немедленному освобождению. Мы снова требуем, чтобы Россия выполняла свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года", - написала она в своем Twitter.

Ранее южноосетинский комитет государственной безопасности (КГБ) сообщил, что гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, он ранен в голеностоп и задержан.

В СГБ Грузии заявили о незаконном задержании жителя села Квемо-Чала в районе крепости Схвило в муниципалитете Каспи. Служба утверждает, что это является "опасным инцидентом", наносящим ущерб безопасности, об этом проинформированы миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия заявил журналистам, что грузинская сторона оценивает инцидент как "провокацию" и "грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.