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США потребовали от Южной Осетии освободить задержанного гражданина Грузии
США решительно осуждают действия южноосетинских пограничников, которые ранили и задержали нарушителя границы Южной Осетии и Грузии, заявила во вторник... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T03:29
южная осетия
сша
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в мире
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южная осетия, сша, грузия, в мире

США потребовали от Южной Осетии освободить задержанного гражданина Грузии

03:28 14.07.2020 (обновлено: 03:29 14.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЮжная Осетия
Южная Осетия
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Южная Осетия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США решительно осуждают действия южноосетинских пограничников, которые ранили и задержали нарушителя границы Южной Осетии и Грузии, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы решительно осуждаем обстрел и задержание грузинского гражданина подконтрольными России силами и призываем к его немедленному освобождению. Мы снова требуем, чтобы Россия выполняла свои обязательства в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года", - написала она в своем Twitter.

Ранее южноосетинский комитет государственной безопасности (КГБ) сообщил, что гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, он ранен в голеностоп и задержан.
В СГБ Грузии заявили о незаконном задержании жителя села Квемо-Чала в районе крепости Схвило в муниципалитете Каспи. Служба утверждает, что это является "опасным инцидентом", наносящим ущерб безопасности, об этом проинформированы миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий.
Граница Южной Осетии и Грузии
11 июля, 21:01
На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарселия заявил журналистам, что грузинская сторона оценивает инцидент как "провокацию" и "грубое нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими, но "оккупированными" регионами.
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Южная ОсетияСШАГрузияВ мире
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