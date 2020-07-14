Не только Гюго, Фигаро и вино. Как понять Францию через культуру

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Красивая, свободная, независимая — так чаще всего описывают Францию. Чтобы решить для себя, справедливо ли это, надо узнать ее культуру. Это страна Годара и Гюго, техно и хауса, Фигаро и Д'Артаньяна, но не только. В День взятия Бастилии РИА Новости рассказывает, чем гордится край галлов.
Родина синематографа
К кино во Франции особое отношение: его здесь очень любят и снимать, и смотреть. Может быть, потому, что синематограф возник именно здесь. Из просмотра фильма устраивают настоящий ритуал: пользоваться телефоном в темном зале и переговариваться вам точно не позволят.
Из последних премьер — ода эпохе "новой волны" и атмосфере 1960-х — мелодрама Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар" с Луи Гаррелем в главной роли революционера киноискусства. Это про отношения режиссера с Анной Вяземски, съемки картины "Китаянка", атмосферу богемного Парижа, студенческие волнения и богему того времени. Да и посмотреть на красавца Луи в парике с проплешинами и очках в роговой оправе интересно.
Еще можно ознакомиться с новым прочтением классики — "Отверженные" Ладжа Ли по одноименному роману Гюго. Действие происходит в 2018-м, после окончания чемпионата мира по футболу, в парижском пригороде Монфермей. В основе сюжета — реальные события полицейского произвола 2008 года после мелкой кражи подростка: протесты, социальное неравенство, притеснение по расовому признаку и желание отстаивать свои права.
Похожую историю показывает Анн Фонтен в "Ночном конвое" с Омаром Си и Вирджини Эфира: парижские копы сопровождают мигранта в аэропорт, чтобы репатриировать его на родину. Здесь есть и тема морального выбора, и романтическая линия.
Во Франции любят снимать кино, которое заставляет задуматься и спорить. Один из главных провокаторов — Франсуа Озон. Его фильм "По воле божьей" вызвал скандал. Тоже основанная на реальных событиях картина рассказывает о католическом священнике Бернаре Прейне, обвиненном в совращении нескольких десятков мальчиков из его прихода. Спустя годы жертвы решили рассказать о произошедшем.
Еще Франция славится комедиями. "Блокбастер", не теряющий актуальности, — фильм "Бобро поржаловать!" Дани Буна. Это про стереотипы о северных регионах (холодную погоду и аборигенов-мужланов), культурные противоречия и языковые различия. Российский дистрибьютор подготовил очень качественный и смешной дубляж. Кстати, в домашнем прокате картина стала второй по популярности после "Титаника".
На концерты во Франции тоже ходят "с умом": обычно готовятся и билеты покупают сильно заранее. Особенно если это любимая группа, популярный коллектив или долгожданное шоу. Причем выбор не всегда делают в пользу стадионных выступлений или коллектива с максимальным количеством "Грэмми".
Стоит обратить снимание на BB Brunes. Они выступают в стиле поп-рок и описывают свой жанр как "новая французская сцена". Участники — друзья детства, все родом из Парижа. Сначала пели на английском, но сейчас "вернулись к корням". В их звучании можно заметить влияние Сержа Генсбура, Рэя Чарльза, Эми Уайнхаус, The Clash. Интересно, что вокалист Адриэн Галло писал тексты для Ванессы Паради, а композиция группы "Cavalier Noir" стала саундтреком ко второй части "Сумерек".
Мало кто не слышал хит "Get Lucky" тяжеловесов французского хауса дуэта Daft Punk. При этом группа — пример того, что во всем должна быть тайна. Ее участники носили скрывающие лицо маски (теперь заменили на шлемы с LED-подсветкой) и перчатки с металлическими пальцами. Музыканты много экспериментируют с синтезаторами, автотюном (специальная обработка вокала). Среди хитов группы — "Around the World" и "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger".
Кстати, изначально Daft Punk были трио — барабанщик Лоран Бранковитц ушел в коллектив Phoenix, исполняющий инди-поп и альтернативный рок. Сингл "Too Young" с первой студийной пластинки звучит в саундтреке к фильму "Трудности перевода" (вокалист Томас Марс потом женился на режиссере Софии Копполе). Группа получила "Грэмми" и не собирается на этом останавливаться.
Один из ярких дуэтов французской сцены — Justice. Они начали с ремиксов на поп-хиты, а потом пришли к электро и панку. Их энергичные, немного нервные и тягучие композиции как будто погружают в другую вселенную.
Фантазия у музыкантов богатая: не зря Dior попросили их сделать трек для дефиле коллекции "Весна-лето — 2009". Ребята постарались и написали "Planisphere" на 17 минут. А их сингл "Civilization" стал своеобразным гимном компании Adidas.
Гаспар Аугу и Ксавье де Росне (французский дуэт Justice) получают "Грэмми" за лучший танцевальный / электронный альбом "Woman Worldwide"
Театральные традиции
Во время карантина большинство французских театров транслировали архивные и премьерные постановки. Что-то можно увидеть и сейчас.
Режиссер Кристоф Рок создал много спектаклей по классическим произведениям, а в проекте "Фигаро разводится" решил разбавить его современностью. Постановка "Theatre du nord" в Лилле — по не очень известной в России пьесе Эдена фон Хорвата (создал ее между двумя мировыми войнами). Революция свершилась, Фигаро женат на Сюзанне, граф и графиня бежали из страны. Но до хеппи-энда далеко. Рок разбавляет классику современными костюмами и антуражем: лица актеров проецируют на задник сцены (напоминает одного популярного российского режиссера).
Для любителей классики — "Сколько любви!" — интерпретация пьесы "Игра любви и случая" Мариво. Это полуторачасовая живая и энергичная комедия положений про слуг и господ, которые втайне поменялись местами, чтобы проверить чувства друг друга. Смотрится легко и быстро — доказательство того, что произведение написано на века.
А современный классик Стефан Брауншвейг осмыслил и поставил в театре La Colline пьесу норвежца Арне Лигре "Ничего от меня". Молодая пара решает жить вместе, но вынуждена притираться друг к другу. Белые стены сцены, современная одежда, минимум мебели и видеопроекция на стене — режиссер делает ставку на минимализм и силу слов.
Многие росли на французской литературе — сказках Шарля Перро или романах Дюма. Но и современные авторы способны увлечь.
Детям наверняка понравится серия про маленького Николя (аналог "Денискиных рассказов" Драгунского). Один из ее создателей — Рене Госинни, автор французских комиксов "Астерикс и Обеликс". Главный герой, впечатлительный и открытый Николя, хорошо учится и успевает проказничать. Эти книги отлично показывают быт типичной французской семьи.
Одна из самых известных современных писательниц, Анна Гавальда, умеет тонко и аккуратно рассказать о простых переживаниях и радостях. Среди недавнего: "Я признаюсь" — сборник новелл, герои которых пытаются разобраться в себе, и "Матильда" — о девушке, решившей изменить жизнь из-за простой случайности.
Презентация книги французской писательницы Анны Гавальда "Я признаюсь" на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Интересно читать и о том, как Францию видят иностранцы: иногда они хорошо понимают страну. Например, как в "Лавандовой комнате" немки Нины Георге. Жан, владеющий плавучим книжным на Сене под названием "Литературная аптека", потерял дорогого человека, но старается помогать посетителям: выписывает им книги для того, чтобы прийти в себя. Однажды он решает начать все сначала и отправляется на своем корабле в путешествие в Прованс.
Конечно, этот регион очень популярен. Например, книга "Год в Провансе" британца Питера Мейла стала бестселлером. Если хотите понять, как живут в самой южной французской провинции, воспользуйтесь этим "путеводителем".
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