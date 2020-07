Не только Гюго, Фигаро и вино. Как понять Францию через культуру

Родина синематографа

В ритме электро и синти-попа

Мало кто не слышал хит "Get Lucky" тяжеловесов французского хауса дуэта Daft Punk. При этом группа — пример того, что во всем должна быть тайна. Ее участники носили скрывающие лицо маски (теперь заменили на шлемы с LED-подсветкой) и перчатки с металлическими пальцами. Музыканты много экспериментируют с синтезаторами, автотюном (специальная обработка вокала). Среди хитов группы — "Around the World" и "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger".