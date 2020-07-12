В Кремле оценили состояние отношений между Россией и США

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отношения России и США по-прежнему находятся практически в нижней точке, их состояние из рук вон плохое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке, состояние из рук вон плохое и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь по теме контроля над вооружениями и стратстабильности", - сказал Песков эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что на экспертном уровне "робкие контакты" есть, но они не приближают к пониманию ответственности стран "в плане сохранения действующих документов", способных обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе.
"Именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов. Ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами", - добавил Песков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.