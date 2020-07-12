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В Кремле оценили состояние отношений между Россией и США
Отношения России и США по-прежнему находятся практически в нижней точке, их состояние из рук вон плохое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:53
сергей лавров
китай
вашингтон (город)
россия
договор снв-3
дмитрий песков
сша
в мире
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китай
вашингтон (город)
россия
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сергей лавров, китай, вашингтон (город), россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле оценили состояние отношений между Россией и США

13:28 12.07.2020 (обновлено: 13:53 12.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Отношения России и США по-прежнему находятся практически в нижней точке, их состояние из рук вон плохое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке, состояние из рук вон плохое и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь по теме контроля над вооружениями и стратстабильности", - сказал Песков эфире телеканала "Россия 1".
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Он отметил, что на экспертном уровне "робкие контакты" есть, но они не приближают к пониманию ответственности стран "в плане сохранения действующих документов", способных обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе.
"Именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов. Ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами", - добавил Песков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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Сергей ЛавровКитайВашингтон (город)РоссияДоговор СНВ-3Дмитрий ПесковСШАВ мире
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