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Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
Регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса к концу лета-началу осени, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19

16:42 11.07.2020 (обновлено: 17:49 11.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса к концу лета-началу осени, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы сейчас активно работаем над запуском вакцины института Гамалеи. Считаем, что это, безусловно, крайне важно. <...> Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре", — заявил Дмитриев в эфире канала "Россия 1".

Именно вакцина в итоге "позволит людям вообще не инфицироваться и не заболевать" коронавирусом, добавил глава фонда.
Дмитриев также сравнил два препарата от COVID-19 — российский "Авифавир", в разработке которого участвовал РФПИ, и американский "Ремдесивир". По его словам, отечественный препарат эффективнее и дешевле "Ремдесивира" и поставляется в виде таблеток, а не ампул для инъекций. Инвестор подчеркнул, что мощности производителей "позволяют полностью обеспечить российские регионы" "Авифавиром".
В середине июня Минздрав сообщил о выдаче разрешения на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
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Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России и в гражданском Сеченовском медуниверситете.
Сейчас идет завершающая стадия клинических испытаний. Как уточнили в Минобороны, 15 июля медики выпишут первую группу добровольцев. По данным военного ведомства, их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается".
Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук сообщила РИА Новости, что добровольцы из их эксперимента чувствуют себя хорошо. Выписывать участников теста планируют 15 и 20 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
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