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Война в Сирии
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Правозащитник призвал создать комиссию по оценке ситуации на севере Сирии
Ситуация в лагерях беженцев в сирийском Идлибе и на севере страны в целом требует создания силами ООН и международных правозащитных организаций независимой... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T13:36
война в сирии
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353
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война в сирии, сирия, в мире

Правозащитник призвал создать комиссию по оценке ситуации на севере Сирии

13:36 11.07.2020
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© Фото : SANAОперация сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
© Фото : SANA
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ситуация в лагерях беженцев в сирийском Идлибе и на севере страны в целом требует создания силами ООН и международных правозащитных организаций независимой комиссии, которая способна дать реальную оценку катастрофической гуманитарной обстановке там на фоне неэффективной помощи со стороны Запада, заявил РИА Новости глава Сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
В пятницу Россия запросила голосование в СБ ООН по проекту своей резолюции, оставляющей один пограничный переход на границе Сирии и Турции для трансграничной доставки гуманитарной помощи в страну. Ранее РФ и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, предлагавший оставить два КПП для этой цели на границе с Турцией.
"Наши граждане там лишены элементарных прав человека, живя в постоянно агрессивной среде с регулярными грабежами, насилием и убийствами. Мы призываем ООН и правозащитные международные организации сформировать реально независимую комиссию, которая с совестью могла бы зафиксировать весь кошмар, который переживают сирийские граждане во всех без исключения лагерях на севере страны. Каждый день мы получаем призыв об открытии гуманитарных коридоров, о невыносимой жизни и бесчеловечном отношении со стороны протурецких боевиков, которые пренебрегают честью женщин и унижают мужчин", - сказал Казем.
По словам сирийского правозащитника, гражданам на захваченных террористами территориях не хватает всех без исключения предметов первой необходимости, включая продукты питания и питьевую воду, в то время как возобновление разговоров Западом о необходимости гуманитарной помощи сирийцам ни что иное как намерение добиться своих политических целей и финансирования.
Военнослужащие и сирийские беженцы на территории гуманитарного коридора Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
Вчера, 11:02
Россия предложит новую резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
"По факту вся так называемая помощь, которая приходит через границу с Турцией, попадает в руки группировок, и они все необходимое разделяют между собой и своими семьями. Все разворовывается. У нас есть материалы, подтверждающие этот факт… На фоне катастрофической реальности мы слышим только шумиху в прессе о помощи Турции и Запада. А надо всего лишь той стороне позволить людям вернуться под крыло родины", - отметил Казем.
По данным правозащитной организации, та малочисленная помощь, которая все-таки доходит до жителей лагерей на севере Сирии, представляет из себя просроченные продукты питания и медикаменты, непригодные к потреблению. Питьевая вода и нормальное питание рассеивается между бандформированиями, заявил он.
"Необходимо говорить о реальной гуманитарной помощи, для спасения нуждающихся, а не ради политических целей и выгоды, которую получают боевики, распределяя то, что приходит из Турции. Трансграничная помощь, которая якобы приходит через турецкую границу, - это не более чем ширма для Турции и стран Запада", - добавил Казем.
Сирийская сеть по правам человека ежедневно получает призывы граждан из захваченных террористами территорий об открытии гуманитарных коридоров и создании условий для их использования мирным населениям.
Россия и Сирия: живая связь времен. Многовековая история отношений
7 июля, 10:46Подкасты - Радио Sputnik
"Россия и Сирия: живая связь времен". Многовековая история отношенийГуманитарные, культурные и политические связи между Россией и Сирией существуют очень давно. В 12 веке после принятия Христианства на Руси русские люди совершали паломничество в святые места, а во времена Ивана Грозного состоялась первая официальная русская миссия, посланная на Святую Землю – на территорию, так называемую Великой Сирией.
Сирийские власти при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон в САР неоднократно предпринимали усилия по открытию гумкоридоров для выхода мирного населения из провинции Идлиб в подконтрольные официальным властям территории. Однако террористы регулярно обстреливали данные коридоры и всячески препятствовали выходу мирного населения, предпочитая оставить их под своим контролем с целью использования в качестве живого щита в случае наступления сирийской армии.
Ранее координатор группы ГД по связям с парламентом Сирии, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин в беседе с РИА Новости назвал заявления стран ЕС и США о намерении оказать гуманитарную помощь сирийскому населению после ужесточения односторонних санкций, из-за которых в первую очередь пострадали беззащитные граждане этой страны, лицемерными.
Мандат действия КПП на турецко-сирийской границе истек 10 июля. Москва выразила сожаление, что нет прогресса по отправке в сирийский Идлиб гуманитарного конвоя, так как Запад настаивает на доставке помощи путем трансграничных поставок из Турции. В МИД РФ напомнили, что "трансграничный механизм создавался в 2014 году как временная и чрезвычайная мера, которая ни в коем случае не должна идти в ущерб налаживанию поставок гуманитарной помощи в координации с Дамаском или использоваться для подрыва суверенитета и территориальной целостности САР".
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