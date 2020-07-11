Правозащитник призвал создать комиссию по оценке ситуации на севере Сирии

БЕЙРУТ, 11 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ситуация в лагерях беженцев в сирийском Идлибе и на севере страны в целом требует создания силами ООН и международных правозащитных организаций независимой комиссии, которая способна дать реальную оценку катастрофической гуманитарной обстановке там на фоне неэффективной помощи со стороны Запада, заявил РИА Новости глава Сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

В пятницу Россия запросила голосование в СБ ООН по проекту своей резолюции, оставляющей один пограничный переход на границе Сирии Турции для трансграничной доставки гуманитарной помощи в страну. Ранее РФ и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, предлагавший оставить два КПП для этой цели на границе с Турцией.

"Наши граждане там лишены элементарных прав человека, живя в постоянно агрессивной среде с регулярными грабежами, насилием и убийствами. Мы призываем ООН и правозащитные международные организации сформировать реально независимую комиссию, которая с совестью могла бы зафиксировать весь кошмар, который переживают сирийские граждане во всех без исключения лагерях на севере страны. Каждый день мы получаем призыв об открытии гуманитарных коридоров, о невыносимой жизни и бесчеловечном отношении со стороны протурецких боевиков, которые пренебрегают честью женщин и унижают мужчин", - сказал Казем.

По словам сирийского правозащитника, гражданам на захваченных террористами территориях не хватает всех без исключения предметов первой необходимости, включая продукты питания и питьевую воду, в то время как возобновление разговоров Западом о необходимости гуманитарной помощи сирийцам ни что иное как намерение добиться своих политических целей и финансирования.

"По факту вся так называемая помощь, которая приходит через границу с Турцией, попадает в руки группировок, и они все необходимое разделяют между собой и своими семьями. Все разворовывается. У нас есть материалы, подтверждающие этот факт… На фоне катастрофической реальности мы слышим только шумиху в прессе о помощи Турции и Запада. А надо всего лишь той стороне позволить людям вернуться под крыло родины", - отметил Казем.

По данным правозащитной организации, та малочисленная помощь, которая все-таки доходит до жителей лагерей на севере Сирии, представляет из себя просроченные продукты питания и медикаменты, непригодные к потреблению. Питьевая вода и нормальное питание рассеивается между бандформированиями, заявил он.

"Необходимо говорить о реальной гуманитарной помощи, для спасения нуждающихся, а не ради политических целей и выгоды, которую получают боевики, распределяя то, что приходит из Турции. Трансграничная помощь, которая якобы приходит через турецкую границу, - это не более чем ширма для Турции и стран Запада", - добавил Казем.

Сирийская сеть по правам человека ежедневно получает призывы граждан из захваченных террористами территорий об открытии гуманитарных коридоров и создании условий для их использования мирным населениям.

Сирийские власти при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон в САР неоднократно предпринимали усилия по открытию гумкоридоров для выхода мирного населения из провинции Идлиб в подконтрольные официальным властям территории. Однако террористы регулярно обстреливали данные коридоры и всячески препятствовали выходу мирного населения, предпочитая оставить их под своим контролем с целью использования в качестве живого щита в случае наступления сирийской армии.

Ранее координатор группы ГД по связям с парламентом Сирии, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин в беседе с РИА Новости назвал заявления стран ЕС и США о намерении оказать гуманитарную помощь сирийскому населению после ужесточения односторонних санкций, из-за которых в первую очередь пострадали беззащитные граждане этой страны, лицемерными.