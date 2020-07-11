Премьер Греции отреагировал на превращение собора Святой Софии в мечеть

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Сам Варфоломей, позиционирующий себя как лидер мирового православия, резиденция которого находится в Стамбуле, пока никак не отреагировал на действия турецких властей. Блог Фанара, освещающий деятельность Варфоломея, спустя почти сутки даже не сообщил об изменении статуса Святой Софии и ее превращении в мечеть.