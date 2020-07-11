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Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике
Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T10:29
госдума рф
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353
60
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60
госдума рф, общество

Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике

10:18 11.07.2020 (обновлено: 10:29 11.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны", - говорится в документе.
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Авторы уточняют, что подзаконными актами, направленными на реализацию законопроекта, будут урегулированы вопросы, касающиеся дачи информированного добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации, а также оснований разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека.
Кроме того, согласно законопроекту, супруге или супругу, близким родственникам и иным членам семьи либо иным лицам, указанным в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, предоставляется возможность на получение сведений о состоянии здоровья, ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента, а также на получение отражающих состояние здоровья пациента медицинских документов, их копий и выписок из них, в том числе в форме электронных документов.
Законопроект не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, отмечают его авторы.
Авторы документа поясняют, что проект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ в связи с жалобой Риммы Свечниковой.
Ранее КС России признал не соответствующим Конституции РФ положения закона об основах здоровья граждан в России, препятствующие доступу близких родственников к медицинским документам скончавшихся пациентов.
Дело рассматривалось по жалобе россиянки Свечниковой, чей 70-летний муж в 2016 году наблюдался и лечился в Кировском НИИ гематологии и переливания крови ФМБА, совмещая это с лечением за границей (в частности, в Израиле). Когда мужчина скончался, израильские врачи сочли причиной его смерти неправильное лечение в России, но заявительница не смогла получить от Кировского НИИ медицинские документы покойного супруга из-за необходимости соблюдать врачебную тайну. Суды, куда обратилась Свечникова, пришли к выводу, что право знакомиться с материалами о здоровье пациента имеет только он сам и его законный представитель, что стало причиной обращения в КС РФ.
Здание Государственной Думы РФ
19 марта, 13:20
Госдума приняла закон, ограничивающий врачебную тайну для осужденных
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