https://ria.ru/20200711/1574202527.html
Правительство приняло проект по выплатам медикам компенсаций за отпуск
Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщается на сайте кабмина РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:47
2020-07-11T12:35
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщается на сайте кабмина
в субботу.
Вопрос о выделении в 2020 году бюджетных ассигнований, в том числе на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам был рассмотрен во вторник на заседании правительства.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации
по данному вопросу", - сообщается на сайте.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам с учётом предоставленных выплат стимулирующего характера, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач), особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Как сообщает пресс-служба правительства, на выплаты будет направлено более 5 миллиардов рублей. Выплаты будут учитываться при расчете отпускных, именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.
"Средства поступят из резервного фонда правительства. Более 4 миллиардов рублей получат регионы и еще более 1 миллиарда – подведомственные медицинские организации", - уточняется в сообщении пресс-службы.
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