Правительство приняло проект по выплатам медикам компенсаций за отпуск

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщается Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Вопрос о выделении в 2020 году бюджетных ассигнований, в том числе на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам был рассмотрен во вторник на заседании правительства.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сообщается на сайте.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам с учётом предоставленных выплат стимулирующего характера, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за важность выполняемых задач), особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Как сообщает пресс-служба правительства, на выплаты будет направлено более 5 миллиардов рублей. Выплаты будут учитываться при расчете отпускных, именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования.

"Средства поступят из резервного фонда правительства. Более 4 миллиардов рублей получат регионы и еще более 1 миллиарда – подведомственные медицинские организации", - уточняется в сообщении пресс-службы.