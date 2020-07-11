https://ria.ru/20200711/1574202283.html
Правительство одобрило расширение упрощенного налогообложения
Правительство РФ одобрило проект о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения, сообщается в субботу на сайте кабмина. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:42
2020-07-11T09:42
россия
правительство рф
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, правительство рф, экономика
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Правительство РФ одобрило проект о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения, сообщается в субботу на сайте
кабмина.
Поправки предполагается внести в законопроект "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса РФ в части реализации отдельных положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации", - сообщается на сайте.
Согласно сообщению, принятие и реализация положений проекта поправок позволят расширить сферы применения упрощенной системы налогообложения, а следовательно, создать наиболее благоприятные экономические и финансовые условия функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
УСН подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Для его применения необходимо, чтобы штат сотрудников составлял менее 100 человек, а доход не превышал 150 миллионов рублей в год. В рамках УСН можно выбрать в качестве объекта налогообложения "доходы" (ставка в этом случае - 6%) или "доходы минус расходы" (ставка 15%).
Кроме того, кабмин одобрил проект поправок, направленный на совершенствование валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Поправки предполагается внести в законопроект "О внесении изменений в статьи 12 и 19 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части расширения перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств".