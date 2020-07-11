Правительство одобрило расширение упрощенного налогообложения

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения, сообщается в субботу на Правительство РФ одобрило проект о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения, сообщается в субботу на сайте кабмина.

Поправки предполагается внести в законопроект "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса РФ в части реализации отдельных положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации", - сообщается на сайте.

Согласно сообщению, принятие и реализация положений проекта поправок позволят расширить сферы применения упрощенной системы налогообложения, а следовательно, создать наиболее благоприятные экономические и финансовые условия функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

УСН подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Для его применения необходимо, чтобы штат сотрудников составлял менее 100 человек, а доход не превышал 150 миллионов рублей в год. В рамках УСН можно выбрать в качестве объекта налогообложения "доходы" (ставка в этом случае - 6%) или "доходы минус расходы" (ставка 15%).