Диалог США, России и Китая лучше начать с темы космоса, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Переговоры в трехстороннем формате между США, РФ и КНР, к которым Вашингтон активно призывает Пекин, стоит начать с обсуждения проблем безопасности в космосе, а не с вопросов ядерного разоружения, считает бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз.

Ранее на этой неделе в МИД КНР заявили, что страна готова присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая. В ответ в госдепартаменте США заявили, что приветствуют готовность КНР к переговорам и пригласят китайскую делегацию на консультации с РФ в Вене по этому вопросу.

В Пекине на это напомнили, что против трехсторонних переговоров. Там призвали США продлить ДСНВ с Россией и сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы "создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению".

"Китай даже близко не приблизился к тому размеру (ядерного) арсенала, который есть у США в России. Поэтому, например, включение Китая в новый ДСНВ не имеет большого смысла", - заявил Роуз в беседе с РИА Новости.

"Если рекомендовать какую-то одну область для трехсторонних переговоров, то я бы рекомендовал космос, где (у стран) есть много общего, в частности, в области усилий по борьбе с "космическим мусором". Поэтому я бы рекомендовал администрации Трампа изменить свое предложение о трехсторонних переговорах и вместо переговоров о ядерном (оружии) начать обсуждение с безопасности в космосе. Полагаю, Россия и Китай были бы заинтересованы в таком трехстороннем диалоге", - добавил эксперт.

Он напомнил, что у России и США уже был диалог на эту тему несколько лет назад при президенте Бараке Обаме и некоторое время назад Москва Вашингтон решили его возобновить.

Комментируя идею Пекина о снижении ядерного арсенала США до уровня КНР, Роуз заявил, что это маловероятно.

"Есть ли возможность для дальнейшего сокращения стратегических и нестратегических ядерных арсеналов США и России? Я думаю, что да. Но могут ли США и Россия подписать договор в ближайшем будущем, чтобы снизить свои арсеналы до уровня, на котором находится Китай? Я думаю, что это крайне маловероятно", - сказал эксперт.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

Еще одним форматом обсуждения может и должна, по мнению Роуза, стать "ядерная пятерка" постоянных членов СБ ООН , куда помимо США, России и Китая входят Франция и Великобритания.

"Дискуссии в этом формате надо перевести от нераспространения (ядерного оружия) и разоружения к глобальной стратегической стабильности…. Думаю, есть много того, что можно сделать в формате "пятерки", что дополнило бы двусторонние контакты", - сказал эксперт.