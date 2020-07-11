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Диалог США, России и Китая лучше начать с темы космоса, считает эксперт
Переговоры в трехстороннем формате между США, РФ и КНР, к которым Вашингтон активно призывает Пекин, стоит начать с обсуждения проблем безопасности в космосе, а РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T09:17
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353
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россия, совет безопасности оон, барак обама, владимир путин, китай, сша, в мире

Диалог США, России и Китая лучше начать с темы космоса, считает эксперт

09:17 11.07.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Переговоры в трехстороннем формате между США, РФ и КНР, к которым Вашингтон активно призывает Пекин, стоит начать с обсуждения проблем безопасности в космосе, а не с вопросов ядерного разоружения, считает бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз.
Ранее на этой неделе в МИД КНР заявили, что страна готова присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая. В ответ в госдепартаменте США заявили, что приветствуют готовность КНР к переговорам и пригласят китайскую делегацию на консультации с РФ в Вене по этому вопросу.
В Пекине на это напомнили, что против трехсторонних переговоров. Там призвали США продлить ДСНВ с Россией и сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы "создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению".
"Китай даже близко не приблизился к тому размеру (ядерного) арсенала, который есть у США в России. Поэтому, например, включение Китая в новый ДСНВ не имеет большого смысла", - заявил Роуз в беседе с РИА Новости.
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Эксперт оценил перспективы диалога по разоружению в космосе
"Если рекомендовать какую-то одну область для трехсторонних переговоров, то я бы рекомендовал космос, где (у стран) есть много общего, в частности, в области усилий по борьбе с "космическим мусором". Поэтому я бы рекомендовал администрации Трампа изменить свое предложение о трехсторонних переговорах и вместо переговоров о ядерном (оружии) начать обсуждение с безопасности в космосе. Полагаю, Россия и Китай были бы заинтересованы в таком трехстороннем диалоге", - добавил эксперт.
Он напомнил, что у России и США уже был диалог на эту тему несколько лет назад при президенте Бараке Обаме и некоторое время назад Москва и Вашингтон решили его возобновить.
Комментируя идею Пекина о снижении ядерного арсенала США до уровня КНР, Роуз заявил, что это маловероятно.
"Есть ли возможность для дальнейшего сокращения стратегических и нестратегических ядерных арсеналов США и России? Я думаю, что да. Но могут ли США и Россия подписать договор в ближайшем будущем, чтобы снизить свои арсеналы до уровня, на котором находится Китай? Я думаю, что это крайне маловероятно", - сказал эксперт.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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Еще одним форматом обсуждения может и должна, по мнению Роуза, стать "ядерная пятерка" постоянных членов СБ ООН, куда помимо США, России и Китая входят Франция и Великобритания.
"Дискуссии в этом формате надо перевести от нераспространения (ядерного оружия) и разоружения к глобальной стратегической стабильности…. Думаю, есть много того, что можно сделать в формате "пятерки", что дополнило бы двусторонние контакты", - сказал эксперт.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.
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РоссияСовет Безопасности ООНБарак ОбамаВладимир ПутинКитайСШАВ мире
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