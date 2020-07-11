Число случаев заболевания COVID-19 в Узбекистане превысило 12,2 тысячи

ТАШКЕНТ, 11 июл - РИА Новости. В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - 483, всего их 12 206, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К пятнице число зарегистрированных случаев составило 11 723, скончались 52 пациента, 7287 выздоровели.

"По состоянию на 11 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12 206", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, 483 новых случая – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется четвертые сутки подряд: утром 10 июля были зафиксированы 464, 9 июля - 421, 8 июля – 379 пациентов.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 55 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7530. В пятницу из больниц были выписаны 243 человека, в четверг – 227, в среду – 249. Сейчас на лечении находятся 4621 пациента с COVID-19, в том числе 43 - в тяжелом состоянии, 10 - в крайне тяжелом.

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работали объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.